MAMMA TIL TRE: Live Nelvik ble for drøye to uker siden mamma til sin tredje datter. Foto: Mattis Sandblad

Live Nelvik og Tore Sagen ble foreldre for tredje gang

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 23.07.18 13:21 Oppdatert: 23.07.18 14:13

RAMPELYS 2018-07-23T11:21:34Z

Det profilerte NRK-paret har fått sitt tredje barn sammen. Og nok en gang ble det en jente.

I januar røpet NRK -profil Live Nelvik (35) fra scenen under Costumes Awards på Gamle Logen i Oslo, at hun og ektemannen Tore Sagen (37) venter deres tredje barn sammen.

– Vil dere høre en hemmelighet? Jeg er gravid, sa hun den gang, før hun smilende la til:

– Det var ikke planlagt. Så mye kan jeg si. Men det er sånt som skjer når man blir full og sovner.

Les også : Live Nelvik avslørte babynyhet

Nå har barnet kommet til verden. Til VG bekrefter nemlig Nelvik at fødselen fant sted for litt over to uker siden.

– Ja, jeg har blitt mamma igjen. Det er veldig hyggelig, sier hun til VG.

Fra før av har paret døtrene Liv og Elsa, som ble født i henholdsvis 2012 og 2016. Og det ble neimen ingen gutt denne gangen heller.

– Jeg kan si så mye som at det er en jente, og at alle er veldig glade. Nå er familien det jeg vil kalle komplett. Jeg tror vi trygt kan si at vi setter punktum der, nå er vi jo en halv Kardashian-klan, fastslår 35-åringen lattermildt.

Også da Live gikk gravid med sitt andre barn , Elsa, trakk hun preferanser til den kjente reality-familien.

– Jeg har lyst på hele Kardashian-familien! Det er det som er drømmen. Tenk deg det julekortet. Men jeg er nok ikke like sterk som Kris Jenner, sa hun til VG den gang, i 2015.

Live Nelvik og Tore Sagen har så langt vært svært restriktive med å vise fram barna sine i media. Og de gjør ingen unntak nå. Til God kveld Norge har Live tidligere vært åpen om at hun heller ikke ønsker å flagge sine små i sosiale medier.

– Det handler ikke om at jeg er profilert, men om at jeg ikke synes man skal legge ut bilder av barna sine for å få en feedback som gir mor eller far en god følelse, uttalte Nelvik til TV 2-programmet i 2017.

Den gang gikk hun hardt ut mot det hun mener er en trend i samfunnet.

– Folk må være fornøyd med barna sine uten at folk sier de er pene, søte eller fine. Vet du hva, jeg kaller det en sykdom i samfunnet, mente hun.

Det profilerte NRK-paret giftet seg i august 2013 - på Hukodden Strandrestaurant på Bygdøy i Oslo.