Heftig bloggdebatt på NRK – ønsker å innføre ny bloggplakat

Publisert: 08.03.18 23:29

Det ble ordkrig mellom blogger Kristine Ullebø og samfunnsdebattant Ulrikke Falch da NRK inviterte til debatt om blogg på kvinnedagen.

Samfunnsdebattant og «Skam»-skuespiller Ulrikke Falch var en av dem som ble invitert på debatt hos NRK under kvinnedagen 8. mars. Hun startet debatten med å kritisere bloggindustrien og «skjønnhetstyranniet».

– Bloggere som treffer en ung målgruppe, kommuniserer til leserne om å få bedre hud, vakrere rumpe og lengre hår. De tar utgangspunkt i at alle er et produkt som må forbedres, sier hun.

Falch var nominert under årets Vixen Influencer Awards, men valgte å trekke seg . Hun sier under debatten at hun ønsker å være en motstemme til bloggindustrien.

– Jeg er sårt tiltrengt, og det ansvaret kommer jeg til å ta, sier Falch.

Vil forby plastisk kirurgi-reklame

Falch etterlyser blant annet et strammere regelverk for markedsføring av plastisk kirurgi.

Av bloggerne som stilte på debatten var Kristine Ullebø og Kristin Gjelsvik. Sistnevnte har tatt hyppig til orde for at man skal akseptere seg selv slik man er. Hun mener at reklame for plastisk kirurgi bør forbys.

– Min kampsak er måten influencere påvirker sitt publikum gjennom normalisering av plastisk kirurgi. De pusher ut rabattkoder på botox og gjør det så normalt. Det er blitt så enkelt og jeg synes det er synd at det ikke er akseptert å se normal ut, sier Gjelsvik.

Ønsker ny bloggplakat

Også barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var til stede under torsdagens debatt. Hun skrev et innlegg i VG samme dag hvor hun etterlyste bloggernes samvittighet og truet med å stramme inn regelverket dersom ikke bloggerne slutter å reklamere for kosmetiske inngrep.

Den omdiskuterte Sunn Fornuft-plakaten, som ble presentert i 2016, ble tema under debatten. Retningslinjene går blant annet ut på å unngå omtale av kroppsvekt, størrelse på middagsposisjon og for mange bilder hvor kropp er fokus.

Det er til slutt bred enighet i en ny plakat er er ønskelig fra debattantene.

– Jeg tror vi er nødt til å sette oss ned sammen med bransjen og bloggerne og se om vi trenger en form for regulering, sier Helleland.

Plattformansvarlig for blogg.no, Kjetil Manheim, kritiserte Sunn Fornuft-plakaten og mente det burde opprettes en ny i samarbeid med flere aktører.

– Vi må komme fram til en felles forståelse med gode veiledninger og med politikerne inn på banen.

– Vi trenger en etisk plakat tilsvarende redaktørplakaten. Det kan vi jobbe med. Den må være prinsipiell og ikke så detaljert, sier han med et stikk den den eksisterende bloggplakaten.

Angrer på blogginnlegg

Ullebø på sin side mener ikke at ansvaret bør ligge hos bloggerne, men hos foreldrene til unge blogglesere.

– Ingen tvinger deg til å følge blogger, du bestemmer selv hva du vil ta inn over deg. Hvor ligger ansvaret, spør hun, hvorpå Falch kontrer med spørsmålet om hun fraskriver seg ansvar.

– Jeg står for alt jeg har lagt ut. Jeg har vært 16 år engang. Uansett hvor dårlig selvbilde jeg har hatt, har jeg aldri skyldt på noen, sier Ullebø.

Senere i debatten innrømmer hun at hun angrer på at hun har lagt ut innlegg av at hun hadde forstørret leppene.

– Det er noe jeg ikke kan stå for, og det var veldig dumt av meg. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, sier hun.