STORSLAGENT: Odd-Magnus Williamson (Langemann), Pia Tjelta (Rosa) og sjefen sjøl, Kyrre Sydness som Kaptein Sabeltann, under innspilling i Charlestown England i 2013. Foto: Morten Rakke

Kaptein Sabeltann-spillefilm lagt på is

Publisert: 18.03.18 12:32

Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama, med Kyrre Haugen Sydness i hovedrollen ble en suksess på kino. En oppfølger ble planlagt, men så ble det stille. Nå er det i stedet en animasjonsfilm om sjørøveren under oppseiling.

Den kjente sjørøveren fra sørlandet gikk til det store lerretet i 2014, og var omtalt som «Norges dyreste familiefilm». Den ble spilt inn både i Marokko og England, og ble en suksess på kino med over 365.000 besøkende, med blant andre Kyrre Haugen Sydness og Pia Tjelta på rollelisten.

En oppfølger med tittelen «Kaptein Sabeltann og jakten på Nordlyset» skulle etter planen spilles inn i Troms, og produsentene var de samme som på den første filmen, Frederick Howard og Lars Hellebust i Storm Films.

– Det er et svært prosjekt, vi fikk ikke støtte, og så var det et stykke vei å gå for å få det i havn på måter Terje og jeg var fornøyd med. Det var ikke noe vits å holde det gående da animasjonsprosjektet kom på trappene, sier Howard og mener det ikke ville tjent noen å ha to konkurrerende prosjekter gående fra samme univers.

Han sier det alltid er diskusjoner om hvor veien skal gå videre, men vil ikke gå inn på hva det har vært uenighet om underveis.

– Men det er alltid diskusjoner om hvor veien skal gå videre i sånne samarbeid.

Han innrømmer at det ikke er gøy å skrinlegge prosjekter man har brukt mye tid på, men sier samtidig at den første filmen var et stort løft og en komplisert innspilling. Howard sier 370.000 er et fint tall, men at det ikke ble noen gullgruve for noen parter.

– Så en film som dette trenger mer enn 370.000 besøk?

– Vel, trenger og trenger. Alle har fått betalt, men ingen kan pensjonere seg.

Terje Formoe sier det var en intensjon om å lage flere filmer, og sier det kom så langt som til sonderinger for å gjøre filmen.

– Men som opphavsmann står jeg fritt til å vurdere hva som er best for konseptet mitt, og jeg fant ut underveis at det var riktigere for konseptet å gjøre noe annet.

– Hva skyldes at du ikke gikk videre med spillefilmprosjektet?

– Jeg valgte der og da å gjøre noe annet. Når 30-årsjubileet nærmer seg hadde jeg en ambisjon om å nå noen av målene jeg har satt meg. Jeg har tenkt at det riktigste er å gå inn i animasjon og gjøre det på høyeste nivå, for å komme nærmere det vi gjør i teateroppsetningene, sier Formoe, som likevel ikke utelukker spillefilm en gang i fremtiden.

– Den første filmen var en suksess, men jeg føler nå at jeg må videre. Jeg hadde ikke lyst til å gjøre det samme en gang til på dette stadiet.

Han vil heller ikke si noe om hva slag diskusjoner de hadde, og hva han ikke ble enig med produsenten om. Formoe mener det ikke har vært vesentlige uenigheter.

– I enhver kunstnerisk prosess må det være diskusjoner om retningen prosjektet skal ta. Det vet jeg også, som har jobbet i forskjellige team hele livet. Når det gjelder Kaptein Sabeltann som underholdningskonsept, er det til syvende og sist jeg som opphavsmann som har siste ordet. Det er ikke en konflikt som er grunnen til at jeg valgte en ny retning.

Svein Andersen i FilmCamp har investert penger i manusutvikling og beklager nå at filmen er lagt på is.

– Det er veldig synd ikke dette ble noe av, dette var et veldig bra prosjekt. Jeg vet bare at det ikke ble oppnådd enighet mellom rettighetshaver og produsent.

Kyrre Haugen Sydness spilte Kaptein Sabeltann i filmen, og portretterer ham fremdeles på scenen i Kristiansand. Han er glad den første filmen ble laget og tenker på det i stedet for å tenke på at det ikke ble et par filmer til.

– Men det er synd for publikum som ventet på oppfølgeren. Den gikk jo tross alt bra på kino, så interessen er jo der, sier han.