Tim McGraw avbrøt konserten i Irland på grunn av dehydrering.

Tim McGraw kollapset på scenen

Publisert: 12.03.18 04:57

Countrystjernen Tim McGraw falt sammen på scenen i Irland søndag kveld. Kona Faith Hill stoppet konserten.

Det var på en konsert i Dublin i forbindelse med Country to Country-festivalen (C2C) at Tim McGraw like etter fremføringen av hiten «Humble & Kind» sank ned på kne og deretter satte seg ned, melder Rolling Stone .

McGraws kone, artisten Faith Hill, kom ut på scenen og fortalte publikum at hun hadde tatt avgjørelsen om å stoppe konserten.

– Han er virkelig dehydrert. Jeg beklager, men jeg har tatt avgjørelsen om at han ikke kan komme tilbake på scenen, sa hun.

En talsperson for McGraw bekreftet at sangeren kollapset og kom med følgende uttalelse:

«Tim McGraw led av dehydrering i Dublin i kveld på C2C-showet. Han fikk tilsyn fra lokalt medisinsk personell, og kommer til å bli helt bra. Han og Faith takker alle for deres kjærlighet og støtte og ser fram til å se sine irske fans igjen snart».

Fredag kveld opptrådte McGraw i London på C2C. Hans neste planlagte konsert er i Richmond i Virginia 31. mai, samen med Hill.

Ifølge Rolling Stone har han nylig gjort seg bemerket for å være en av få countryartister som støtter strengere våpenkontroll i USA.