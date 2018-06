NOMINERT: Andrea Berntzen er nominert til Amanda for sin rolle som Kaja i filmen «Utøya 22. juli». Foto: Trond Solberg / VG

Skuespillerdebutant Amanda- nominert: – Jeg hadde veldig prestasjonsangst

– Å formidle historien om et nasjonalt traume er et stort ansvar å legge på skuldrene til en 19- åring, sier Andrea Berntzen, som er nominert til Amanda for sin rolle i filmen «Utøya 22. juli».

Onsdag ble årets Amanda-nominasjoner offentliggjort, og en av de nominerte til den prestisjetunge prisen Beste kvinnelige hovedrolle er 19 år gamle Andrea Berntzen. Berntzen spilte rollen som Kaja i filmen «Utøya 22.juli».

– Jeg ble helt skjelven da jeg fikk telefonen om at jeg var nominert til Amanda, fortalte Andrea da VG møtte henne på Filmens hus denne uken.

Hun innrømmer at hun var preget av prestasjonsangst både under innspillingen og før filmen hadde premiere.

Nervøs

– Jeg var veldig redd for å ikke prestere. Og etter den første innspillingsdagen på Utøya kom tvilen. Jeg husker jeg tenkte «det her blir aldri bra». Jeg var så sliten og nervøs.

Usikkerheten preget henne under hele innspillingsperioden.

– For meg, som aldri har spilt i en film tidligere, var det skremmende å spille hovedrollen i nettopp denne filmen. Det var skummelt å spille en jente som opplevde terroren ute på øya, for jeg var ikke der. Jeg har ingen forutsetninger for å forstå hvordan det var.

Samtaler med overlevende og pårørende hjalp henne å sette seg bedre inn i hvordan det var på Utøya den 22. juli.

Takker filmteamet

– Historien fra Utøya er så sterk, og den preget meg veldig under innspillingen. Jeg tror det hjalp meg i arbeidet med filmen.

Samarbeidet med produksjonsteamet, og spesielt regissør Erik Poppe, var også viktig for den unge skuespilleren.

– Jeg visste at det var veldig flinke folk som laget filmen, det gjorde det lettere å si ja til å spille Kaja. Samtidig var premissene Poppe satt krevende. Alt var one-take, vi fikk ikke mulighet til å gjøre ting flere ganger, forteller nittenåringen.

Hun takker teamet bak filmen for Amanda-nominasjonen.

– Jeg hadde aldri sittet med denne nominasjonen om jeg ikke hadde jobbet med Erik og teamet hans.

«Thelma» med nominasjonsrekord

Joachim Trier-filmen «Thelma» stakk av med hele 12 Amanda- nominasjoner, blant annet for beste mannlige og beste kvinnelige skuespiller.

Blant de andre nominerte var Leon Bashir, for rollen i sin egen film «Gjengangerne», Henrik Rafaelsen fra «Thelma» og Adil Hussain fra «Hva vil folk si» i kategorien Beste mannlige skuespiller.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å være nominert. Det er hyggelig å få en slik anerkjennelse, sier Rafaelsen til VG.

Regissør Iram Haq er også en av nominasjonsvinnerne. Hennes film «Hva vil folk si» ble nominert til seks priser, blant annet i kategorien Beste film.

Beste norske kinofilm

« Hva vil folk si», regi Iram Haq

«Thelma», regi Joachim Trier

«Utøya 22. juli», regi Erik Poppe

Beste barnefilm

«Elias og Storegaps hemmelighet», regi Simen Alsvik og Will Ashurst

«Los Bando», regi Christian Lo

«Ekspedisjon Knerten», regi Andreas J. Riiser

Beste regi

Iram Haq, «Hva vil folk si»

Joachim Trier, «Thelma»

Erik Poppe, «Utøya 22. juli»

Beste kvinnelige skuespiller

Maria Mozhdah, «Hva vil folk si»

Eili Harboe, «Thelma»

Andrea Berntzen, «Utøya 22. juli»

Beste mannlige skuespiller

Adil Hussain, «Hva vil folk si»

Henrik Rafaelsen, «Thelma»

Leon Bashir, «Gjengangere»

Beste kvinnelige birolle

Anne Marit Jacobsen, «Norske byggeklosser»

Kaya Wilkins, «Thelma»

Solveig Koløen Birkeland, «Utøya 22. juli»

Beste mannlige birolle

Ingar Helge Gimle, «Rett vest»

Reidar Wayne Ewing, «Now It’s Dark»

Kim Sørensen, «Gjengangere»

Beste filmmanus

Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig, «Utøya 22. juli»

Eskil Vogt og Joachim Trier, «Thelma»

Iram Haq, «Hva vil folk si»

Beste foto

Jakob Ihre, «Thelma»

Martin Otterbeck, «Utøya 22. juli»

Marius Matzow Gulbrandsen, «Skyggenes dal»

Beste produksjonsdesign/scenografi

Astrid Sætren og Sebastian Ekeberg, «Adjø Montebello»

Roger Rosenberg, «Thelma»

Mikael Varhelyi, «Den 12. mann»

Beste visuelle effekter

Lars Erik Hansen (Gimpville), Morten Jacobsen (Storm Studios), Alexander Kadim (VARG Studios) og Arne Kaupang, «Den 12. mann»

Esben Syberg (Shortcut), «Thelma»

Torgeir Busch (Storyline Studios), «Adjø Montebello»

Beste musikk

Ola Fløttum, «Thelma»

Thomas Dybdahl, «Now It’s Dark»

Chirag Rashmikant Patel, Magdi Ytreeide Abdelmaguid, Kjetil Røst Nilsen og Thomas Kongshavn, «Adjø Montebello»

Beste klipp

Olivier Bugge Coutté, «Thelma»

Jonas Aarø og Thomas Trælnes, «Adjø Montebello»

Janus Billeskov Jansen og Anne Østerud «Hva vil folk si»

Beste lyddesign

Gisle Tveito, «Thelma»

Gisle Tveito, «Utøya 22. juli»

Christian Schaanning, «Den 12. mann»

Beste kortfilm

« Myrhull», regi Torfinn Iversen

«No Man is an Island», regi og produsent Ali Parandian

«Odd er et egg», regi og produsent Kristin Ulseth

Beste dokumentarfilm

« Per Fugelli: Siste resept», regi Erik Poppe

«Røverdatter», regi Sofia Haugan

«Bjarne vil ikke på film», regi og produsent Weronica Nitsch

Beste utenlandske kinofilm

« Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», regi Martin McDonagh

«The Shape of Water», regi Guillermo del Toro

«Call Me By Your Name», regi Luca Guadagnino

«The Florida Project», regi Sean Baker

«Loving Vincent», regi Dorota Kobiela og Hugh Welchman