«Game of Thrones»-stjerner giftet seg

Publisert: 23.06.18 20:02

«Game of Thrones»-skuespillerne Kit Harrington og Rose Leslie fant tonen på settet i 2012 -lørdag giftet de seg.

De to TV-stjernene ga hverandre sitt ja i Rayne church nordøst i Skottland lørdag, melder nyhetsbyrået AP.

Selve bryllupsfesten arrangeres lørdags kveld på 900 år gamle Wardhill Castle, som er eid av brudens familie.

Harrington, som spiller Jon Snow i den populære TV-serien var ikledd en mørk sjakett, mens bruden hadde en brodert brudekjole med blonder – og blomster i håret.

Ifølge nyhetsbyrået er flere av TV-seriens profilerte stjerner blant bryllupsgjestene, blant annet Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner og Emilia Clarke.

Annonserte forlovelsen i avisen

Leslie har i 2014 uttalt at hun kjente Harington fra før de ble kolleger i « Game of Thrones », og at det var et privilegium å jobbe sammen med ham.

De nygifte fant tonen allerede i 2012, men det ble ikke offisielt bekreftet at de var kjærester før i 2016. I 2017 kom meldingen om at de to var forlovet i avisen The Times:

– Forlovelsen er kunngjort mellom Kit, den yngste sønnen til David og Deborah Harington fra Worcestershire, og Rose, den mellomste datteren til Sebastian og Candy Leslie fra Aberdeenshire, sto det.

Bruden far: – En herlig dag

Harington har i et intervju med italienske Vogue fortalt om ukene han tilbrakte på Island under «Game of Thrones»-innspillingen:

– Fordi landet er vakker, fordi nordlyset er magisk og fordi det var der jeg forelsket meg, sa han.

Til nyhetsbyrået AP uttalte brudens far Sebastian Leslie at han var svært begeistret:

– Det er en absolutt herlig dag for oss, sa han.

