Ragne Grande fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle under Heddaprisutdelingen 2018.

Disse vant Heddaprisene

To trøndere stakk av med de gjeveste skuespillerprisene da teaterfolket feiret seg selv søndag. Det Norske Teatret hentet hjem hele seks av tolv Heddapriser.

Ragne Grande (27) fra Lierne vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle for rollen som Laura Wingfield i «Glassmenasjeriet». Dette er hennes debutrolle på Trøndelag Teater.

– Spillet er ualminnelig finstemt. Det er stor skuespillerkunst, mener Hedda-juryen.

«Glassmenasjeriet» fikk også prisen for beste regi ved Johannes Holmen Dahl.

Priset for maraton

Heddaprisene deles ut for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst, og årets priser ble delt ut på Oslo Nye Teater søndag kveld.

Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk til Hermann Sabado (36) for rollen som Prior i maratonforestillingen «Engler i Amerika» på Nationaltheatret. Men Trøndelag har også sin del i denne prisen. Sabado er fra Orkdal og debuterte på Trøndelag Teater i 2007.

Fakta om Heddavinnerne Heddaprisen 2018 for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst ble delt ut på Oslo Nye Teater søndag kveld. Her er årets prisvinnere: Beste mannlige skuespiller/hovedrolle •Hermann Sabado for rollen som Prior Walter i «Engler i Amerika» av Tony Kushner, regi Marit Moum Aune–Nationaltheatret Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle •Ragne Grande for rollen som Laura Wingfield i «Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams, regi Johannes Holmen Dahl–Trøndelag Teater Beste mannlige skuespiller/medspiller •Preben Hodneland for rollen som Eldste McKinley i «The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater og Konserthus. Beste kvinnelige skuespiller/medspiller •Ågot Sendstad for flere roller i «Engler i Amerika» av Tony Kushner, regi Marit Moum Aune–Nationaltheatret Beste regi •Johannes Holmen Dahl for «Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams–Trøndelag Teater Årets forestilling •«The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater og Konserthus Beste barneforestilling •«Tobias og dagen det smalt» av Jenny Svensson, regi Morten Røsrud–Rimfrost Produksjoner og Hålogaland Teater Beste forestilling for ungdom •«Utafor» av Svein Tindberg i samarbeid med JustUnity, regi Svein Tindberg–Det Norske Teatret Beste scenografi/kostymedesign •Gilles Berger for scenografi til «Garage», regi Espen Dekko–Cirka Teater og Turnéteatret i Trøndelag Beste audiovisuell design •Elisabeth Nesset for slagverk, Alf Lund Godbolt for komposisjon, Norunn Standal for lysdesign og Vibeke Blydt-Hansen for lyddesign til «Antigone» av Sofokles, regi Johannes Holmen Dahl–Det Norske Teatret Beste scenetekst •Are Kalvø for oversettelse av «The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater- og Konserthus Særlig kunstnerisk innsats Svein Tindberg, Faten Mahdi-Al-Hussaini, Yousef Bartho Al-Nahi, Siri Marie Seim Sønstelie og Tor Itai Keilen for «Utafor» Heddakomiteens ærespris Therese Bjørneboe NTB

– Årets prisvinner utmerker seg med en suveren tolkning av en rolle som stiller store krav til karakterendringer og utvikling, skriver juryen.

Nationaltheatret har i vår satset stort på den over sju timer lange skeive forestillingen «Engler i Amerika», og under søndagens utdeling vanket det også Heddapris til Ågot Sendstad i klassen beste skuespiller/medspiller. Allsidige Sendstad fikk prisen for flere roller i forestillingen.

Mormoner-suksess

Beste mannlige medspiller ble Preben Hodneland for rollen som Eldste McKinley i knallsuksessen «The Book of Mormon». Hodneland har som den noe skrullete mormonen med blomstrete trillekoffert begeistret juryen som skriver at «rollen han tolker er ikke stor, men han har funnet plass til allsidig utfoldelse og nyansert personskildring».

I alt fikk musikalen om mormonene tre Hedda-priser, blant dem prisen for årets forestilling. Are Kalvø fikk også pris for beste scenetekst for sin oversettelse fra amerikansk til nynorsk.

– En forestilling som er blitt et fyrtårn, et fyrverkeri og en fest, med sikker timing i spill, musikk og koreografi, mener juryen.

– Musikalen sparker i alle retninger på en sjelden sjarmerende måte. Det er noe genialt over den, en blir glad i karakterene, sa regissør Vidar Magnussen til NTB da de første leseprøvene startet.

Musikalen har vært en gedigen publikumssuksess og har gått for utsolgte hus siden premieren i september i fjor. Og det er ikke slutt med det. Nå selges det billetter fram til våren 2019.

To til Tindberg

Det Norske Teatret kunne også hente inn pris for beste forestilling for ungdom – «Utafor» av Svein Tindberg. Tindberg og resten av teamet bak forestillingen fikk også Hedda for «særlig kunstnerisk innsats».

Den sjette prisen til nynorskteatret gikk til beste audiovisuelle design for «Antigone». Prisvinnerne er Elisabeth Nesset for slagverk, Alf Lund Godbolt for komposisjon, Norunn Standal for lysdesign og Vibeke Blydt-Hansen for lyddesign.

Hålogaland Teater/Rimfrost Produksjoners «Tobias og dagen det smalt» av Jenny Svensson vant for beste barneforestilling, mens Gilles Berger ble priset for scenografien til «Garage» ved Cirka Teater og Turnéteater i Trøndelag.

Det ble også delt ut en ærespris. Den gikk til Therese Bjørneboe, teaterkritiker og redaktør av Norsk Shakespearetidsskrift.

