ARRESTERT: TV-Stjernen Heather Locklear ble igjen arrestert for vold mot tjenestemenn. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Skuespiller Heather Locklear arrestert

Publisert: 25.06.18 18:25

RAMPELYS 2018-06-25T16:25:04Z

Heather Locklear (56) ble arrestert søndag etter å ha gått til angrep på en politibetjent og ambulansepersonell.

Skuespilleren Heather Locklear (56), best kjent fra «Dynastiet» og «Melrose Place» ble arrestert i California søndag.

Ifølge sheriffkontoret i Ventura, California var skuespilleren «svært beruset» og gikk til angrep på en politibetjent og et ambulansepersonell, skriver the Blast .

Det var et av Locklears familiemedlemmer som kontaktet politiet.

Ifølge magasinet kranglet Locklear med en annen person og da politibetjenten steppet inn for å skille de to, slo 56-åringen til politibetjenten. Politibetjenten tok ikke skadet av slaget, men skuespilleren ble arrestert umiddelbart.

Ifølge TMZ var dette andre gang politiet var på besøk hos skuespilleren den dagen.

Ambulanse ble tilkalt og da en av ambulansepersonellet skulle undersøke skuespilleren, skal hun ha sparket etter vedkommende. Locklear ble fraktet rett til arresten, siktet for de to voldshendelsene.

Dette er ikke første gang skuespilleren har blitt arrestert for vold. I februar i år skal TV-stjernen ha gått fysisk til angrep på sin egen kjæreste, men tiltalen ble droppet. Locklear måtte likevel møte i retten i mars for å svare på anklagene om at hun skal ha angrepet en politimann.

Locklear har en svært brokete bakgrunn i rus og bråk, og ble hastet til sykehus i Los Angeles etter det som kan ha vært en overdose i 2012 .