ÅPNER OPP: I et nytt innlegg på Instagram snakker Chrissy Teigen om hvordan den siste tiden har påvirket hennes mentale helse. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Chrissy Teigen snakker ut etter mobbeanklager: − Føler meg fortapt

Supermodellen Chrissy Teigen (35) mener hun har blitt utsatt for «cancel culture» etter mobbeanklagene.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I et ferskt innlegg på Instagram skriver Chrissy Teigen at hun blir tom for ord når hun prøver å snakke ut om mobbeanklagene mot henne.

«Det føles bare så rart å late som om ingenting har skjedd i denne «online»-verdenen, når det føles fullstendig dritt her i virkeligheten. Å gå ut suger og føles ikke riktig, men å være hjemme alene fanget i tankene mine, får meg til å føle meg bare mer deprimert», skriver hun før hun legger til:

«Men jeg vet innerst inne at måten jeg håndterer dette på nå ikke er den riktige måten. Jeg føler meg fortapt og trenger å finne plassen min igjen.».

Den siste tiden har det stormet rundt Chrissy Teigen.

Flere mediepersonligheter har beskyldt henne for trakassering og nettmobbing. Som følge av dette har hun mistet flere samarbeidspartnere, og trakk seg fra Netflix-serien «Never Have i Ever»,

I juni la hun seg flat og beklaget for hvordan hun hadde oppført seg i starten av karrieren, og siden har hun holdt en lav profil på sosiale medier.

Onsdag skriver hun at hun har verget seg fra å uttale seg i frykt for at alt «blir brutalt plukket fra hverandre».

Teigen skriver at hun som følge av mobbeanklagene har blitt utsatt for «cancel culture» – et fenomen som kan defineres som at en stor gruppe i samfunnet tar avstand fra en person grunnet holdninger eller uttalelser fra denne personen.

SUPERPARET: Supermodellen Chrissy Teigen er gift med artisten John Legend. Her avbildet på Oscar-gallaen i 2020 Foto: OConnor-Arroyo / AFF

«Bare noen få forstår det, og det er umulig å skjønne før du står i det selv. Og det er vanskelig å snakke om fordi du høres sutrende ut når du åpenbart har gjort noe galt. Det suger bare. Det er ingen vinner.», skriver Teigen.

Teigen, som vanligvis er svært aktiv på sosiale medier, skriver at hun savner å prate til sine 3.2 millioner følgere på plattformen.

«Alt jeg vet er at jeg elsker dere, at jeg jeg savner dere, og jeg trengte bare å ha et ærlig øyeblikk med dere fordi jeg er lei av å ha det så vondt inni meg».