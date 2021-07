LEDET AN: Birgit Skarstein startet dagen med en fjelltur sammen med helseministeren og nesten 40 andre fotturister hakk i hæl. Foto: Jørn Pettersen/VG

Birgit Skarstein «Årets Peer Gynt»: − Det kan være krevende å være annerledes

GÅLÅ (VG) Lørdag ble Birgit Skarstein hedret med «Årets Peer Gynt»-prisen. Men før seremonien ble det fjelltur for prisvinneren sammen med helseminister Bent Høie, hans ektefelle Dag Terje Klarp Solvang og nesten 40 andre turgåere.

– Den beste måten å starte dagen på, sier en begeistret prisvinner til VG.

Det var strålende sommervær og Skarstein ledet an på den tre kilometer lange turen som gikk fra Peer Gynt arena på Gålå og opp til Valseter. Turen var i regi av DNT Gudbrandsdalen

– Dette er jeg veldig takknemlig for, sier Skarstein om «Peer Gynt»-prisen.

Årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Representantene på Stortinget avgjør hvem som blir årets Peer Gynt.

– Jeg er takknemlig for at Stortinget velger mangfold og fellesskap, fortsetter Skarstein.

– Denne prisen er til alle som tror på og jobber for fellesskapet. Dette er er også viktig for meg personlig. Det kan til tider være krevende å stå i det å være annerledes. Sier vi «de og oss» eller sier vi «de av oss». Jeg tror veldig på det siste. Jeg føler ofte at jeg blir målt på en egenskap: Det mange ser er at beina ikke virker, men de ser ikke alt det andre som faktisk virker, sier Birgit Skarstein.

UT PÅ TUR: Birgit Skarstein startet dagen med fjelltur i regi av DNT Gudbranddalen sammen med helseminster Bent Høie og hans ektefelle Dag Terje Klarp Solvang som er generalsekretær i DNT. Foto: Jørn Pettersen/VG

Uansett humøret er på topp. Årets Peer Gynt smiler og ler og har et vennlig ord til alle som hun er på tur med.

«Birgit Skarstein er en svært verdig vinner av Årets Peer Gynt. Hun er en av Norges fremste idrettsutøvere og hun har brukt sin sterke posisjon til å fremme likeverd i samfunnet på en utmerket måte,» het det blant annet i begrunnelsen for at nettopp Birgit Skarstein ble årets «Peer Gynt».

«Birgit Skarstein er et positivt forbilde som tør å bryte grenser, og hun har bidratt sterkt for å styrke situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne,» mener juryen.

Selve prisen var det helseminister Bent Høie som delte ut.

– Du er så mye – for så mange. Uansett hinder, så kommer du deg over. Også bokstavelig talt. I dag hedrer vi deg som vinner av Årets Peer Gynt. Det er så fortjent, sa han om Birgit Skarstein.

Høie fremhevet også at Skarstein i dag er en rollemodell for mange.

– Jeg tror at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått det bedre på grunn av deg. Du har gjort det lettere å være annerledes. Du bidrar til å skape et inkluderende samfunn de alle kan bidra, sa Høie videre.



LØRDAGSTUR: Birgit Skarstein og helseminister Bent Høie i front under fjellturen lørdag morgen, Foto: Jørn Pettersen/VG

Det var virkelig Birgits dag på Gålå lørdag. Ingrid Olava, en av hennes yndlingsartister sang – og Harald Stanghelle hadde en samtale på scenen med Birgit om mangfold og integrering.

– Jeg synes det er helt fantastisk å være her på Gålå. Forestillingen fredag var rett og slett magisk. Terningkast seks. Ikke et øyeblikk i tvil om det, sier Årets Peer Gynt

Skarstein har de siste årene blitt hedret med en hel rekke priser. Sist Fredrikke-prisen fra Norske Kvinners Sanitetsforening i februar. 29. august er hun favoritt til å ta gull i Paralympics-finalen.

Men det er ikke bare Peer Gynt Birgit Skarstein har i tankene i disse dager.

– Klart jeg tenker mye på OL. Jeg reiser til Japan 14. august og håpet er jo gull, sier Skarstein med et stort smil.

Hun ble lam i beina etter en operasjon i 2009. Året før ble hun skadet i stupeulykke i Thailand. Hun satt frem til 2019 i Oslo bystyre for Ap og legger ikke skjul på at hun kan tenke seg politiske roller i fremtiden også.