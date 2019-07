BLIR OPPVARMER: Zara Larsson (21) har lagt bak seg en lang turné i USA. Nå skal hun varme opp for verdensstjernen Ed Sheeran når han legger ut på turné i Europa. Foto: Anniken Aronsen/VG

Zara Larsson om turnéen med Astrid S: – Hun var fantastisk

STAVERN (VG) Superstjernen er godt i gang med festivalsommeren etter USA-turnéen hvor selveste Astrid S sto for oppvarmingen.

I en stor og idyllisk villa litt utenfor festivalområdet på Larvik Golfklubb slapper svenske Zara Larsson (21) av, mens solen tvinger frem svetteperlene på festivaldeltagerne.

Hun har nylig rundet av sin første turné i USA, og var i liten tvil rundt hvem hun ville skulle varme opp publikum for seg.

– Jeg tenkte at Astrid S er perfekt, om hun ville være med. Jeg tror vi har litt samme publikum og litt samme stil i musikken, forteller Larsson til VG.

Mente Astrid var perfekt

Det var neppe vanskelig for Astrid Smeplass å takke ja, hun har tidligere fortalt at hun ser opp til Larsson og at hun er et stort forbilde for henne. Smeplass har lagt ut flere bilder fra turneen, og skrevet at hun koste seg masse.

Det gjorde også Larsson, som roser Smeplass opp i skyene. Hun avslører imidlertid at hun fikk lite tid til å bli kjent med den norske artisten.

– Hun var superpå og gjorde en fantastisk jobb. Jeg skulle ønske vi kunne hengt mer enn vi gjorde, men all tid går med til promo eller masse andre greier. Så vi har dessverre ikke hengt så mye som jeg ville, men hun var fantastisk på scenen og hun er kjempekul!

OPPVARMING: Astrid S under Zara Larsson-turnéen, her på Fonda Theater i Los Angeles. Foto: Klaudia Lech/VG

Redd for at folk skal gå fra konserten

I løs T-skjorte og bedagelige bukser har Larsson en langt mer avslappet stil enn hun til vanligvis kjører på scenen. 21-åringen er blid og rolig, men innrømmer at hun er nervøs før konsertene.

– Jeg har alltid den redselen for at alle skal gå hjem når jeg kommer på. Men det pleier å gå, det pleier å være superkult, og uansett hva som skjer har jeg, bandet og danserne mine en bra opplevelse på scenen, så det spiller egentlig ingen rolle. Jeg er aldri superselvsikker når det kommer til sånne ting. Og jeg tar det aldri for gitt at det skal komme folk. Det er derfor jeg alltid gir alt, så ingen blir skuffet, forteller hun.

Den kommende tiden skal hun selv være oppvarming – for ingen ringere enn Ed Sheeran. Turneen går blant annet innom Danmark og Island, men ikke Norge eller Sverige.

– Å få være en del av det ... At han har valgt meg, det er jo ikke akkurat sånn at han trenger hjelp til å selge billetter. Han tar jo bare med seg folk han synes er skjønne. Det synes jeg er sykt kult, sier 21-åringen.

Savner kjæresten

Hun kapret drømmemannen, den britiske modellen Brian Whittaker, i 2016 etter å ha etterlyst ham på Twitter året før. Larsson forteller at han ofte blir med henne på konserter, men at det er tungt å ikke se ham når hun turnerer.

– Det er vanskelig å få til et privatliv ved siden av det man gjør. Det er klart man lengter til man kan omgås, men det har funket ganske bra.

Hun har på Instagram avslørt at hun ser for seg en fremtid med hus, barn, mann og kanskje en skilpadde.

– Det er ganske langt unna, jeg er jo bare 21 år. Men én dag, absolutt. Jeg vil kjempegjerne ha familie, barn og en skilpadde, sier hun smilende.