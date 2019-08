BLIR MED MAMMA: Nadya Khamitskaya Andersens datter Evie (3) elsker å danse, og gleder seg veldig til å se mamma ringside på parketten i høst. Foto: Espen Rasmussen / VG

Nadya Khamitskaya gjør comeback i «Skal vi danse»: – Uten foreldrene mine ville det ikke vært mulig

Arbeidsgiver, ektemann og foreldrene ble redningen for dansestjernen, som tre år etter at hun ga seg, igjen skal svinge seg på danseparketten.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Etter å danset seg helt til topps i «Skal vi danse» med Eilev Bjerkerud (29) i 2016, bestemte proffdanser Nadya Khamitskaya Andersen (36) seg for å takke for seg i danseprogrammet. Årsaken var at hun ville satse på en mer «vanlig jobb». Nå, drøye tre år senere blir hun igjen å se på parketten.

Det bekrefter 36-åringen, som til daglig jobber i med sikkerhet og beredskap i rådgivningsselskapet BDO, til VG.

– Jeg så ikke den komme! Jeg har blitt spurt i flere sesonger om jeg kan komme tilbake. Jeg har savnet det veldig, men er samtidig i en ny jobb der jeg trives veldig godt. Derfor har jeg takket nei hver gang, helt til sent denne våren. Det har vært en lang prosess for min del, som kulminerte med at det ble endelig bestemt i juni, forteller Khamitskaya til VG.

les også Disse kjendisene har takket ja til «Skal vi danse»

Får barnepass

Etter å ha fått nok et tilbud om å entre dansegulvet på ny, gikk nemlig den erfarne proffdanseren til sjefen sin i BDO for å forhøre seg om mulighetene for et «Skal vi danse»-comeback. Hun ble overrasket over hvor positiv innstilt sjefen var.

– Det var det som gjorde at jeg vurderte å takke ja. Jeg var overbevist om at det var uaktuelt, og det hadde heller ikke vært aktuelt for meg om ikke arbeidsgiveren min hadde vært så positiv. Men nå gleder jeg meg veldig, sier 36-åringen, som under «Skal vi danse» også skal jobbe 50 prosent i sin vanlige jobb.

GA SEG: Nadya Khamitskaya Andersen var sist å se i «Skal vi danse» i 2016, da hun gikk helt til topps med Eilev Bjerkerud. Nå er hun tilbake igjen i programmet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

les også Nadya Khamitskaya fra «Skal vi danse» har fått ny jobb

– Det blir hektisk, men jeg tror det skal gå fint. Heldigvis har jeg full backing av familien min, arbeidsgiver og ikke minst mine foreldre, som hjelper til med å passe barna.

Foreldrene kommer til Norge

Nadya og mannen Mads A. Andersen, som er TV-direktør i Aller Media, har barna Evie (3) og Léon (7) sammen. Og med to barn og en hektisk høst i sikte, har Nadyas foreldre, som bor i hjemlandet Hviterussland, sagt seg villige til å komme til Norge under store deler av høstens TV-produksjon.

– De vil ikke alltid være her samtidig, men i lange perioder er de her begge to. Uten dem ville det ikke vært mulig å få til, innrømmer hun.

VANT: Nadya og dansepartneren Eirik Søfteland vant «Skal vi danse» i 2013. Foto: Robert S. Eik

– Men du kaster litt om på livet ditt ved å delta i «Skal vi danse» i høst?

– Nå er det jo lagt til rette for at barna blir fulgt opp, så jeg tror det skal gå fint å kombinere. Datteren vår Evie er så glad i å danse selv også, hun går på danseskole og danser fra hun står opp til hun legger seg. Det blir nok gøy for henne å være med i dansestudio, og la henne se hvilken annen jobb mamma har, erkjenner Khamitskaya, som er den profesjonelle danseren som har flest seirer i «Skal vi danse»-sammenheng.

TOBARNSMOR: Nadya har barna Evie og Léon med Aller-direktør Mads A. Andersen. Foto: Espen Rasmussen / VG

les også Nadya og Jan Thomas skal gi jernet i «71 grader nord»

Hun har gått helt til topps med Åsleik Engmark, Eirik Søfteland (30) og Eilev Bjerkerud (29). Totalt har hun vært i fem finaler, noe ingen andre heller kan måle seg med.

– Følelsesmessig tungt

Førstkommende tirsdag presenterer TV 2 alle deltagerne i programmet, og som VG tidligere har omtalt er Per Sandberg (59), kjæresten Bahareh Letnes (29), samt Senterpartiet-politiker Sandra Borch (31) blant disse. Nadya ønsker ikke å avsløre hvem hun skal danse med før det blir offisielt.

– Men jeg kan si så mye som at det blir en veldig kult cast! Jeg gleder meg til å få jobbe med en ny partner, og så gjenstår det å se om denne personen blir god til å danse etter hvert, sier hun med et smil.

VANT: Sin første «Skal vi danse»-seier fikk Nadya Khamitskaya i 2010, da hun vant med nå avdøde Åsleik Engmark. Foto: Kristian Helgesen

– Vil vi få se deg i «Skal vi danse» i flere år fremover, eller blir det med denne sesongen?

– Jeg må innrømme at det var følelsesmessig tungt for meg å legge «Skal vi danse» bak meg i 2016, og jeg er veldig lykkelig over at det nå lar seg kombinere med jobben min. Om det blir med bare dette året eller flere sesonger får vi ta når den tid kommer. Hele familien vet i hvert fall hvor mye jeg elsker dette programmet. Og så er det jo gøy da, å kombinere samfunnssikkerhet med lørdagsunderholdning.

– Har du fått en god avtale økonomisk sett med tanke på at du nå velger å gjøre comeback på parketten?

– Alle kontraktene som blir inngått mellom deltagere, dansere, Monster og TV 2 er taushetsbelagte, så det ønsker jeg ikke å kommentere, sier danseklare Nadya Khamitskaya Andersen til VG.

Publisert: 02.08.19 kl. 08:22