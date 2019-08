Disney får kritikk for norsk «Løvenes konge»-versjon: - Jeg blir irritert

I den originale versjonen har nesten alle skuespillerne røtter til Afrika. I den norske versjonen er det bare én, men Disney vil ikke forklare hvorfor.

Den originale rollebesetningen i den nye versjonen av «Løvenes konge» består hovedsakelig av mørkhudede skuespillere, med Beyoncé og Donald Glover i hovedrollene som voksne Simba og Nala.

I den norske rollebesetningen er det kun Raymond Sereba som har flerkulturell bakgrunn. Espen Grjotheim og Heidi Ruud Ellingsen har lånt ut stemmene til hovedrollene.

I et innlegg på Facebook blir dette kraftig kritisert av Kaja Sannerud Andersen.

– Den norske utgaven kjører nesten uten unntak «The Whitest Cast Alive», står det i innlegget.

Se faktaboksen under for hele rollelisten.

OPPRINNELIG OG NORSK CAST: Mufasa – James Earl Jones/Nils Ole Oftebro Voksne Simba – Donald Glover/Espen Grjotheim Unge Simba – JD McCrary/Oskar Fjeldstad-Bergheim Rafiki – John Kani/Raymond Sereba Scar – Chiwetel Ejifor/Håvard Bakke Voksne Nala – Beyoncé/Heidi Ruud Ellingsen Unge Nala – Shahadi Wright Joseph/Hedda Grjotheim Zazu – John Oliver/Christoffer Staib Timon – Billy Eichner/Anders Bye Pumbaa – Seth Rogan/Nils Jørgen Kaalstad Sarabi – Alfre Woodard/Liv Bernhoft Osa Azizi – Eric Andre/Benjamin Helstad Kamari – Keegan-Michael Key/Jeppe Beck Laursen Shenzi – Florence Kasumba/Silya Nymoen Vis mer

Reagerer på Disney-godkjenning

Til VG forteller hun at det har vært en generell irritasjon at flerkulturelle karakterer åpenbart ikke har flerkulturelle stemmer. Da hun sjekket rollebesetningen til «Løvenes konge» ble det for henne veldig påfallende.

– Du mister en dimensjon med filmen som du kunne hatt. Man kunne brukt skuespillere som kunne vært med på ramme inn settingen på en annen måte. Jeg vil ikke si noe stygt om den norske casten, jeg har blitt fortalt at den er bra. Men når det er et gjennomgående problem at det ikke er multikulturelle dubbere, så kunne man i alle fall brukt denne anledningen til å gjøre noe med det, sier hun.

– Jeg synes det er veldig rart at Disney har godkjent en sånn cast når det er så langt unna den opprinnelige intensjonen til filmskaperne.



OPPRINNELIGE STEMMER: Donald Glover, Beyoncé og Chiwetel Ejiofor har stemmene som henholdsvis voksne Simba, voksne Nala og Skar.

«De gode, gamle hvite»

I Facebook-innlegget har Sannerud Andersen navngitt NRK Satiriks-profil Yousef Hadaoui som en potensiell stemmegiver til surikaten Timon. Hadaoui har selv delt innlegget på sin profil.

– Jeg hadde ikke tenkt så mye over det, men da jeg leste innlegget tenkte jeg «fy faen». Da merket jeg at jeg ble irritert, sier Hadaoui, som har marokkansk bakgrunn, til VG.

Han har selv spilt i flere filmer, og forteller at han ikke hadde nølt til å takke ja som rollen som Timon.

– Det er masse dyktige folk som kan levere på like bra nivå. Det er ikke mangel på ressurser og folk som kan levere, sier han.

Han mener det handler om å vise frem mangfoldet i bransjen, spesielt i en film hvor settingen og karakterene er afrikanske. Samtidig peker han på at det sender et dårlig signal til unge med flerkulturell bakgrunn som ønsker seg jobb i bransjen.

– Det er jo ikke sånn at det ikke var noen ledige, også måtte man bare gå for de gode, gamle «hvite».

VG har stilt Disney Norge spørsmål om det er gjort noen vurdering på etnisitet hos de norske stemmegiverne, hva de tenker om kritikken og om det er noen norske, flerkulturelle artister som har blitt spurt om å medvirke. De ønsker ikke å kommentere.

VG har vært i kontakt med Nosizwe Baqwa, som har følgende å si om at Disney unnlater å svare på kritikken:

– Skuffende at Disney ikke har en kommentar. Historieløst og passivt, skriver hun i en tekstmelding.

SAVNER MANGFOLD: Yousef Hadaoui ble irritert da han ble gjort oppmerksom på rollebesetningen til den norske versjonen av «Løvenes konge». Foto: Odin Jæger/VG

Av norske folk i underholdningsbransjen med afrikansk bakgrunn finner man blant andre skuespiller og sanger Haddy Njie, artister som Samantha Gurah og Nosizwe Baqwa, komiker Jonis Josef og sanger og skuespiller Asta Busingye Lydersen.

VG har vært i kontakt med Espen Grjotheim som ikke ønsker å kommentere saken. Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Heidi Ruud Ellingsen.

Regissøren: – Folk krever autentisitet

«Løvenes konge»-regissør Jon Favreau har i et intervju med The Voice sagt at hver eneste person er det beste valget man kunne gjort – uavhengig av hvilken hudfarge de har – og at de er «strålende skuespillere, stemmer og sangere».

Så legger han til:

–Jeg tror man ønsker å oppdatere seg, det er 2019. Jeg så på hva som forandret seg fra den originale produksjonen til musikalen, og de tok med seg mer autentisitet og virkelighet til musikken, kunstretningen, rollebesetningen. Og jeg tror vi lever i en liten verden nå hvor folk krever autentisitet, sier han.

I den opprinnelige tegnefilmen har kun fem av de 14 hovedkarakterene flerkulturell bakgrunn. I nyskapningen er tallet 11.

Den nye rollebesetningen har også fått mye hyllest i sosiale medier, og flere skriver at det bare skulle mangle at en film med handling i Afrika hovedsakelig har stemmer fra mørkhudede skuespillere.

Tidligere kritikk

Ugandisk-tyske Florence Kasumba har stemmen til hyenen Shenzi i originalen. Hun sier til samme nettavis at hun synes det er viktig med den multikulturelle representasjonen.

– Jeg husker at da jeg vokste opp var det ikke så mange filmer jeg så som jeg kunne relatere meg til karakterene, eller se meg selv, så når det kommer til det, liker jeg veldig godt at vi alle kan fortelle historien, og at folk vet ansiktene og tenker «det kan jeg også bli», sier hun.

Disney har tidligere fått kritikk for såkalt «hvitvasking» hvor opprinnelig fargede karakterer spilles av «hvite» skuespillere. I 2015 ble det laget en underskriftskampanje for å hyre inn en asiatisk skuespiller til å spille krigsheltinnen «Mulan».

Publisert: 16.08.19 kl. 08:25 Oppdatert: 16.08.19 kl. 09:12