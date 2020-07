UTE AV KAMPEN: Rapper Kanye West vil ikke lenger stille som presidentkandidat. Foto: Evan Vucci / AP

New York Magazine: Kanye West dropper presidentvalgkampen

Kort tid etter at han sa han ville stille som presidentkandidat, skal Kanye West (43) ha trukket seg.

West brukte Twitter for å annonsere sitt presidentkandidatur på amerikanernes frigjøringsdag 4. juli. Kunngjøringen ble av flere avfeid som et PR-stunt, men West avviste dette.

Nå har han trukket seg fra presidentvalgkampen, ifølge New York Magazine. Beskjeden skal ha kommet etter en valgundersøkelse viste at kun to prosent av velgerne ville stemme på ham.

– Han er ute. Jeg skal si alt jeg vet så fort jeg får avlyst alt, sier Steve Kramer, som ble ansatt av Wests team for å drive presidentkampanjen, til avisen.

Kramer forteller videre at han «hverken har noe godt eller vondt å si om Kanye».

– Alle har sin egen grunn til at de tar avgjørelser. Å stille som presidentkandidat må være noe av det vanskeligste for noen å gjennomføre på det nivået, sier han videre.

les også Kanye West: – Jeg stiller som presidentkandidat

Grunnen til at West skal ha trukket seg er ikke kjent. Magasinet peker på at kun to prosent svarte at de ville ha stemt på ham som president i en undersøkelse.

Rapperen har før han annonserte seg selv som presidentkandidat offentlig støttet president Donald Trump. Da han annonserte at han meldte seg på i valgkampen var dette mot Donald Trump.

Flere medier har tidligere meldt at West ikke søkte Den føderale valgkommisjonen om å stille i presidentvalget, noe man er nødt til å gjøre for å kunne stille.

Artisten Kanye West er gift med realitystjernen Kim Kardashian.

Publisert: 15.07.20 kl. 13:09

