BEKLAGER HUMORISTISK: Else Kåss Furuseth og søsteren Cecilie Ramona Kåss Furuseth beklager for sleivete kommentar om badetemperatur. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Else Kåss Furuseth om klage: – Skal prøve å skjerpe oss

Else Kåss Furuseth (39) og søsteren Cecilie (36) ble denne uken klaget inn til Kringkastingsrådet etter kommentar om badetemperaturen i Alta.

Det var Bernt Nilsen fra Kirkenes som klagde inn saken til Kringkastingsrådet denne uken.

Bakgrunnen for klagen skal ha vært Furuseth-søstrenes kommentarer om badetemperaturen i Alta i programmet «Reiseradioen» på NRK. Temperaturen var på 14,3 grader, noe klageren mener programlederne «stakkarsliggjorde».

– Klageren, Bernt Nilsen fra Kirkenes, mente vi drev forherligelse av livet i Oslo og statliggjøring av finnmarkingen. Det har aldri vært vår intensjon og vi legger oss paddeflate om det ble etterlatt inntrykk, skriver Else Kåss Furuseth på Instagram.

– I forbindelse med opplesningen av dagens badevannstamperetur kom jeg med en sleivete kondolanse til folk i Alta da jeg hørte at vannet i Gakorivannet bare holdt 14,3 grader. Jeg er litt pysete når det gjelder bading i kaldt vann, så kondolansen var bare ment som en morsom måte å kommentere at det hørtes kaldt ut og bade i Gakoirvannet. Ikke noe annet, skriver hun videre.

VG har snakket med Bernt Nilsen som sier at setter pris på unnskyldningen.

– Jeg forstår at hun har beklaget, og det setter jeg pris på. Jeg vil gjerne invitere henne til Kirkenes, så kan hun få oppleve hvor fint det er her. Jeg vil gjerne vise hvor bra vi har det, tross badetemperatur, sier Nilsen.

DET SPRAKK: Bernt Nilsen fra Kirkenes sier det sprakk for han da han hørte Kåss Furuseth i «Reiseradioen» på søndag: – Dette kom i tillegg til alt det andre jeg har hørt og lest i riksmedia, sier han. Foto: Privat

Han forteller at det er to grunner til at han sendte inn klagen.

– Dette er en holdning jeg oppfatter at kommer generelt fra Oslo-media. Den er nedlatende overfor andre som ikke bor i hovedstaden. Jeg mistenker at det medieskapte glorifiserte bildet av Oslo gjør at så mange flytter dit, og det er synd. Da ser man ikke alle de fine tingene som er bra her oppe, sier han.

I innlegget skriver Kåss Furuseth at hun beklager om det ble oppfattet som om hun forherliget Oslo-livet og så ned på finnmarkinger som bader i «så kaldt vann».

– Dere skal vite at hverken søsteren min eller jeg har badetemperatur som eneste mål på livskvalitet, skriver hun.

les også Else Kåss Furuseth: Kan vinne tre Gullruten-priser

Nilsen etterspør andre målinger i programmer som «Reiseradioen». For eksempel skulle han ønske de kunne se etter hvor det var bra med kongekrabbe, multer og koselige nabolag. Her mener han Finnmark kommer godt ut. Dette skriver Else på humoristisk vis at hun er enig i:

– Vi skal, etter evne, prøve å breie oss ut mer, tematisk. Grunnen til vi ikke har hatt mer fokus på kongekrabber og multer hittil er uvitenhet. Vi vet for lite om temaene, bortsett fra at det er godt å spise begge deler.

Det er tydelig at komikeren ennå ikke har kommet over badetemperaturen, selv om hun avslutningsvis legger seg «paddeflat»:

– Og bare for å understreke: Sommeren har garantert like store muligheter til å bli vellykket uavhengig om du bor på et sted med varmt eller kaldt vann.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Else Kåss Furuseth uten foreløpig hell.

Publisert: 02.07.20 kl. 15:52 Oppdatert: 02.07.20 kl. 16:04

