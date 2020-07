I SORG: John Travolta har mistet sin kone Kelly Preston i kreft. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Kelly Preston døde av brystkreft

Skuespiller Kelly Preston (57), som er kona til skuespiller John Travolta, tapte kampen mot brystkreft. Det opplyser ektemannen selv på Facebook.

– Det er med et veldig tungt hjerte at jeg informerer om at min vakre kone Kelly har tapt sin toårige kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp med kjærlighet og støtte av så mange, skriver John Travolta mandag morgen norsk tid.

Han takker videre legene og sykepleierne ved MD Anderson Cancer Center, samt kjente og kjære som har stått ved hennes side.

– Kellys kjærlighet og liv vil alltid bli husket, skriver Travolta.

Publisert: 13.07.20 kl. 07:51

