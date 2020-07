Kommentar

Maestro Morricone er død

Av Jon Selås

Filmkomponisten Ennio Morricone døde mandag, 91 år gammel. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Ennio Morricone er død. Komponisten, som på sitt sterkeste skapte musikk som nesten var mer filmene enn bildene, ble 91.



Det har vel skjedd noen har spurt meg om «mitt livs kulturopplevelse». Akkurat dét handler, som kjent, ikke alltid om format.

På den andre side, følgende opplevelse må uansett komme høyt, høyt på listen:

Året var 2001, jobben for VG var å intervjue Gørild Mauseth i 38 graders varme under filmfestivalen i Taormina på Sicilia. Sterkt nok!

Men den koboltblå fløyelsnatten var bare 28 grader, og Etna kun en beskjeden, knapt sebar kulisse med en perfekt liten røyksøyle i det fjerne, der vi sammen med noen hundre andre festivaldeltagere satt i det 2500 år gamle greske teateret. Det var, ellers, meget god plass; teateret rommer 10.000.

På scenen: Maestro Morricone med taktstokken, regjerende over Roma Sinfonietta, Palermo Operakor og sin egen musikk. Tro meg: Det var magisk, ikke engang mulig å kjøpe for en neve dollar. Kritiske musikkanmeldere ville antagelig anført at seansen kunne oppfattes noe monoton. Alle vi andre kunne bare lukke øynene for å oppleve sterke utdrag av verdens filmhistorie for vårt indre øye.

Noe av det som understreket den eksklusive opplevelsen, var at dirigenten for kvelden ytterst sjeldent selv sto på dirigentplassen. Senere, mot slutten av livet, var han mer utegående og reiseglad, blant annet med sin «60 Years of Music» turne verden over, også i Telenor Arena i Bærum i januar 2019.

Det var ellers og i brorparten av livet bak eget komponistbord og i studio i Roma han helst levde. Han hadde vel knapt noe valg, ut fra sitt livs prioriteringer: han var nemlig ufattelig produktiv, som komponist og lydskaper til noe sånt som 550 spillefilmerfilmer, kortfilmer, dokumentarer, TV-filmer og TV-serier. I så godt som alle sjangre og -avskygninger. I tillegg hadde han mange reklameoppdrag. I et nokså vanlig år som 1967, etter at hans berømmelse var etablert og han var godt i gang med sitt imponerende arbeidstempo, kan man telle komponering til 29 ulike filmprosjekter med stort og smått.

I 2007 fikk Morricone utdelt en æres-Oscar for sine bidrag til filmmusikk gjennom tiår. Han står her med Clint Eastwood, som fikk sitt gjennombrudd i «For en neve dollar» - tonesatt av Morricone. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Ennio Morricone var født i Roma i 1928. Og han forble på mange måter romer hele livet. Tross sitt internasjonale ry, snakket han helst og nesten bare italiensk.

Han jobbet en god del for Hollywood, først for John Hustons gammeltestamentlige «Bibelen: I begynnelsen ...» (1966), senere «Excorcisten II» (1977), «Days of heaven (1978), bemerkelsesverdige «The Mission» (1986), «The Untouchables» (1987), «Frantic» (1988), Roland Joffes «Calcutta – gledens by» (1992) «Avsløringen (1994) og «Ripley’s Game» (2002). Sent i karrieren samarbeidet han mye med villmannen Quentin Tarantino, et arbeid som kulminerte med «The Hateful Eight» i 2015.

Men til tross for dette og «bare» to Oscars (en æres-Oscar i 2007 for samlet filmmusikk-bidrag og en for beste originalmusikk for «The Hateful Eight»), var det altså Roma og Italia som så definitivt var hans hjemmebane. Og det var her han skapte skole og grunnla sitt ry: Det var hans skolekamerat fra oppveksten i Roma, regissøren Sergio Leone (1929 – 1989), som skulle bli hans mesterskaps-kollega.

Bakgrunnen for det hele var så internasjonal den kunne bli: Leone stjal nokså frekt og freidig tema og handling fra den japanske mesteren Akira Kurosawa (1910 – 1998) og hans legendarisk «Yojimbo – livvakten» (1961), om en herreløs og omvandrende samurai, som rydder opp i en lovløs by i føydaltidens Japan. Det ble den aller første og uimotståelige «spagettiwestern» «For en neve dollar» (1964). Og den skapte en annen og ny, bemerkelsesverdig karriere: Leone hadde ikke råd hverken til å hyre stjernen Henry Fonda eller selvtektsspesialisten Charles Bronson. Og tok sjansen på en ukjent (og billig) dusin-TV-skuespiller ved navn Clint Eastwood. Historie var skapt, som man gjerne sier!

Ser man filmen i dag, er det åpenbart at regissør Leones hang til ekstreme nærbilder og lange, svært dvelende sekvenser, passet både hovedrolleinnehaver og komponist særdeles godt. Dette var nytt og det var filmatisk utrolig virkningsfullt. Leone var, på sin side, svært oppmerksom på at hans gamle

skolekompis var en komponist med helt spesielle egenskaper. Også når han ikke hadde råd til et fullt orkester til å spille inn filmmusikken: Det var pistolskudd, piskesmell, elektriske gitarer og noen få blåsere som kunne skape stemning god nok, når bare lyd og musikk ble skapt og tilrettelagt av en mann som Morricone.

Senere viste Leone sin ubetingede tillit til Morricone, ved at et nytt samarbeidsprosjekt faktisk kunne starte med komponeringen. Så ble annet bygget opp omkring det.

Amerikansk film er, som kjent (og dessverre) mest kjent i Norge. Men for den mer internasjonalt orienterte filmentusiast, kan arbeider nevnes som «Mestertyven» (1968) med Rock Hudson og Claudia Cardinale, «Purk og skurk» (1971) med Jean-Paul Belmondo og Omar Sharif, «massakren i Rom» (1973 med Richard Burton og Marcello Mastroianni, «Møt min kjære herr mor» (1978) med Ugo Tognazzi og Michel Serrault, John Carpenters «The Thing» (1982), Margarethe von Trottas «Den lange stillheten» (1993) og Christian Carions «Flukten mot friheten» (2015).

Så mange kan nevnes på en så ufullstendig liste. Dog ikke filmen som svært mange filmglade vil karakterisere som filmen over alle filmer: Giuseppe Tornatores «Cinema paradiso» fra 1988, med Philippe Noiret, Enzo Cannevale og Antonella Attli.

Ennio Morricone kunne vel knapt ha tid til å dvele med sitt utvilsomt eksepsjonelle arbeid, både i omfang og kvalitet. Dog blir hans berømte, evigaktuelle og innsiktsfulle konstatering stående som en god, underfundig attest til de beste av hans samarbeidspartnere:

– Man kan aldri redde en dårlig film med god musikk!

Ennio Moriccones skapende livs koda vil klinge så lenge vi snakker filmmusikk.

