Herman Flesvig (28) blir samboer

Komiker Herman Flesvig avslører den hyggelige nyheten overfor Reiseradioen på NRK.

Det var under årets Gullruten-utdeling at komiker Herman Flesvik avslørte overfor VG at han hadde fått seg kjæreste.

– Det er bare å bekrefte det. En nydelig liten snelle, sa Flesvig på vei inn til Gullruten.

Allerede da gikk også rykter om at kjæresteparet skulle bli samboere, men dette ville ikke komikeren bekrefte.

– Det er mye rykter ute og går nå, skjønner jeg, sa han.

I søndagens program av Reiseradioen på NRK røper han derimot at han nå er midt oppi flytting.

– Jeg blir samboer, sier han til programledersøstrene Else Kåss Furuseth (39) og Cecilie Kåss Furuseth (36).

På spørsmål om hvordan han og kjæresten skal innrede sin nye bolig, sier han at de begge er ganske ryddige og samkjørte.

Flesvig har vært tilbakeholden med å avsløre detaljer om sine nye kjæreste, og har sagt at han har et ønske om å holde forholdet privat.

Det har enda ikke lykkes VG å få en kommentar fra Flesvig.

Stor suksess

Herman Flesvig er fortiden aktuell med humorserien «Førstegangstjenesten» og kom nylig hjem fra en tre ukers TV-innspilling for den nye sesongen som kommer til høsten.

Den populære nettserien «Førsteganstjenesten» er skrevet av Flesvig selv, og handler om med ham selv i flere roller i møte med førstegangstjeneste i militæret. Innspillingen skulle etter planen startet 15. april, men både den og «Side om side» måtte settes på is med restriksjonene som følge av pandemien.

Flesvig har også gjort stor suksess med podcasten «Friminutt» sammen med kollega Mikkel Niva.

Publisert: 05.07.20 kl. 12:12

