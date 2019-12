TEATERMANN: Jan de Laval drev egne produksjonsfirma for teater. Han ble 71 år gammel. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Jan de Laval er død

Den svenske skuespilleren, regissøren og produsenten Jan de Laval er død 71 år gammel.

Han døde torsdag etter en kort tids sykdom, melder Aftonbladet.

Han ble født i 1948 i Västrum øst i Småland og tok utdannelse ved Scenskolan i Göteborg i årene 1970 til 1973 før han fortsatte på regilinjen til Dramatiska institutet i Stockholm fra 1975 til 1977.

Sin TV-debut fikk han i 1968 da han spilte i SVT-programmet «Partaj».

Han har også vært å se på skjermen i dramaseriene «Rederiet» og «Skilda Världar».

Størstedelen av sin karriere tilbrakte han imidlertid i teateret. Hans egne teaterproduksjonsfirma «Nöjeshunden» og «Svensk Damteater» satte gjennom årene opp et 30-talls produksjoner med profilerte svenske skuespillere som Lill Lindfors, Inga Gill, Harriet Andersson, Peter Harrysson og Tomas Bolme.

Til Aftonbladet forteller skuespilleren Allan Svensson om sin gode venn og kollega.

– Han var en veldig bra personinstruktør. Han kunde lese skuespill og gi instruksjoner for hvordan man skulle få rollen til å fungere og bli troverdig. Og ikke minst finne noen andre dimensjoner i rollefigurer som man ikke hadde tenkt på selv.

Svensson forteller at han for noen uker siden ble kontakt av Jan de Lavals kona Ingrid De Laval som sa at han var svært syk.

– Jeg var forberedt på dette, men at det sulle gå så fort var jeg ikke forberedt på.

Jan de Lavals nærmeste etterlatte er kona Ingrid de Laval, som var hans medprodusent og turnéleder.

