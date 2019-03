LEI SEG: Liam Neeson erkjenner at ordene kom feil ut i intervjuet med The Independent. Han forsikrer at utsagnene ikke reflekterer den personen han er. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Liam Neeson beklager etter rasismebeskyldningene : – Jeg har såret mange mennesker

Den verdenskjente skuespilleren legger seg flat etter det svært kontroversielle intervjuet med avisen The Independent.

Den irske skuespilleren Liam Neeson (66) måtte tåle voldsom harme etter et intervju med britiske The Independent for snart to måneder siden. I intervjuet fortalte han om hvordan han for en tid siden gikk rundt i gatene med et våpen, rasende av hevnlyst etter at en av hans kjære var blitt voldtatt av en svart mann. Neeson ble raskt beskyldt for å være rasist.

Ifølge nettstedet Fox News beklager nå 66-åringen sine egne utsagn.

– I flere uker har jeg reflektert over og snakket med en rekke mennesker som ble såret av min impulsive fortelling om en brutal voldtekt av en kjær kvinnelig venn av meg for nesten 40 år siden og om mine uakseptable tanker og handlinger som et svar på denne handlingen. Det grusomme som skjedde med vennen min gjorde at jeg fikk irrasjonelle tanker som ikke representerer den personen jeg er, sier han i en uttalelse.

Han forklarer:

– I et forsøk på å sette ord på disse følelsene jeg hadde da, bommet jeg. Jeg har såret mange mennesker i en tid da språk ofte kan brukes som våpen og der et helt samfunn av uskyldige mennesker blir målskiven i et øyeblikk av sinne.

Skuespilleren mener at han ikke klarte innse at dette ikke handler rettferdiggjøre sinnet sitt for alle disse årene siden.

– Det handler også om virkningen ordene mine har i dag. Det var feil av meg å gjøre det jeg gjorde. Og jeg skjønner, selv om utsagnene mine ikke på noen måte reflekterer den jeg er eller mine følelser, at de var sårende og splittende. Jeg beklager på det dypeste, sier 66-åringen.

Liam Neeson er aktuell med filmen «Cold Pursuit», som er regissert av norske Hans Petter Moland. Som VG tidligere har omtalt, ble åpningshelgen en av de dårligste for Neeson noensinne.

Publisert: 30.03.19 kl. 12:33