TJENER MEST: Dwayne «The Rock» Johnson tjener mer enn én million dollar i inntekt per sponsede post. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

«The Rock» danker ut Kylie Jenner som verdens best betalte influencer

2020 er det første året hvor det ikke er en Kardashian eller Jenner som troner øverst på listen over verdens best betalte influencere.

For fjerde år på rad gir det britiske analyseselskapet Hopper HQ ut listen over hvem som er «rikest på Instagram».

For første gang i listens historie har det vært et inntektsfall for influencere på Instagram, selv for dem som tjener aller mest, på grunn av coronapandemien, ifølge selskapet.

2020 er også det første året hvor det ikke er en Kardashian eller Jenner som troner øverst på listen.

«The Rock» på topp

Øverst på listen over de mest innbringende influencer troner den amerikanske skuespilleren og tidligere fribryter Dwayne «The Rock» Johnson (48).

Han har i skrivende øyeblikk 190 millioner følgere på den populære billeddelingsappen, og ifølge Hopper HQ tjener han hele 1.015.000 dollar per sponsede innlegg på Instagram.

På Instagram deler «The Rock» støtt og stadig treningsbilder, hverdagsglimt med familien og reklame for sitt eget tequilamerke.

På annenplass på listen Kylie Jenner (22) med 986.000 dollar per innlegg. Fotballspilleren Cristiano Ronaldo (35) har kapret tredjeplassen med sine 889.000 dollar per sponsede Instagram-innlegg.

ANNENPLASS: Kylie Jenner var i 2019 verdens best betalte influencer. I år er hun på annenplass etter at «The Rock» kapret første. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Andre navn på listen inkluderer Kylie Jenners søster, Kim Kardashian West. Også musikere som Ariana Grande, Selena Gomez, Beyoncé, Justin Bieber og Taylor Swift tjener bra.

På listens tiende plass er fotballspilleren Neymar Jr.

Hopper HQs liste viser de hundre beste betalte Influencerne på Instagram, og inkluderer et bredt spekter av karrierer og livsstiler.

Listen baseres på interne data, tall fra ulike byrå og offentlig informasjon, opplyser analyseselskapet.

Publisert: 21.07.20 kl. 13:04

