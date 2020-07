UHELDIG: Denne tegneseriestripen sto på trykk i Oppland Arbeiderblad. Foto: FAKSIMILE: Oppland Arbeiderblad

Beklager tegneserie: – Tar avstand fra alle former for rasisme

Oppland Arbeiderblad, tegneserieskaperen og distributøren beklager etter at en tegneserie med ordet «neger» kom på trykk.

Tegneserierutene fra «Barnas Planet» sto på trykk i Oppland Arbeiderblad onsdag 29. juli, og ble etter dette publisert på Instagram-kontoen rasisme_i_norge. I kommentarfeltet er det flere som reagerer på ordbruken i stripen.

Tegneserien består av to ruter. I første rute kan man se to små jenter som står og baker.

«Det er stygt å si negerboller i stedet for sjokoladeboller», sier den ene lyshårede figuren i en snakkeboble, før hun følger opp:

«Negrene liker det ikke!»

Da svarer den andre rødhårede figuren:

«Vi sier det jo ikke til negrene, men til kakene».

Snakkeboblen er signert med «Matilda, 3 år»

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Oppland Arbeiderblad, Erik H. Sønstelie, sier til VG at han beklager at tegneserien kom på trykk.

– Vi i Oppland Arbeiderparti tar avstand fra alle former for rasisme. Vi beklager trykkingen av vitsen. Her har det skjedd en glipp, og den skulle ikke ha vært på trykk. Glipper kan skje hos de beste og de fleste, og så må man gjøre alt man kan for å passe på at det ikke skjer igjen, sier han.

Sønstelie er for tiden på ferie i Jotunheimen med dårlig dekning, men sier han har bedt om en rapport fra redaksjonen for å finne ut hva som har skjedd.

– Her er det noen som ikke har reagert som de skulle. Vi går gjennom våre rutiner og vi kommer til å ha en gjennomgang, sier han.

BEKLAGER: Redaktør i Oppland Arbeiderblad Erik H. Sønstelie beklager for at tegneseriestripen var på trykk i avisen 29. juli. Foto: Roger Neumann

Sønstelie sier tegneseriestripen automatisk ble sendt over av en tredjeparts leverandør med navn Bulls.

– Vi kommer å stoppe trykkingen av disse tegneseriene til vi vet omstendighetene rundt, og hva slags sikkerhetsrutiner Bulls har. Det er en stor leverandør, og de bør ha rutiner med sikring. Vi vil vurder vårt forhold til dem, sier han.

Tegneserien «Barnas Planet» beskrives av distributøren Bulls som en «unik tegneserie med illustrerte barnesitater». Serien utgis daglig i flere aviser både i Norge og Sverige. I tillegg er serien utgitt både i bokform og som julehefte.

– Det er veldig beklagelig. Tanken for serien var at det er barns måte å se på ting. Men jeg forstår at det kan oppfattes som negativt. Jeg trodde stripen var tatt ut av arkivet. Jeg tegner ikke serien lenger, og det er mange år siden jeg tegnet den, sier tegneserieskaper Lars Rudebjer om stripen.

– Det er min oppgave å plukke bort ting som dette. Jeg beklager på det sterkeste.

Serien, som nå er avsluttet, ble laget ved at tegneserieskaperen Lars Rudebjer mottok sitater fra barnemunn hvor «de beste blir illustrert og trykket».

Daglig leder i distributøren Bulls, Henrik Melsom Bøe, beklager også hendelsen, og sier de vil gå igjennom saken.

– Hvis noen blir støtt av det, så beklager vi selvfølgelig det som distributør. Det er selvfølgelig ikke vår hensikt.

– I den grad vi kan se igjennom alt vi distribuerer så gjør vi det, men det er litt i automatikk i det.

Erik Sønstelie sier han forstår reaksjonene på sosiale medier.

– Men jeg mener reaksjonene vitner om en kunnskapsløshet om hva OA har hatt som en av sine merkesaker. Vi har ikke fått noen reaksjoner lokalt, men dette har spredt seg viralt. Vi har tatt temaet opp til debatt i de tre årene jeg har vært redaktør, og arrangert paneldebatter og folkemøter for et rikere og mer mangfoldig samfunn, sier han.

Han sier at de som jobber i avisen har blitt drapstruet, og at de har måttet sikre lokalene sine.

– Det er ikke noe spesielt for bare OA, men da føles det ekstra ille når det gjøres en sånn glipp. Det er riktig å arrestere oss på det, og gjøre oss oppmerksom på det. Men jeg tror vi taper mye på at man skal slå hverandre i hodet med en slegge. Denne glippen kunne hvem som helst å ha gjort.

Publisert: 31.07.20 kl. 12:56

