NY PAUSE: Odd-Magnus Williamson er manusforfatter og spiller hovedrollen i «Ingenting å le av» som to ganger har blitt satt på pause som en følge av coronaviruset. Det koster penger. Foto: Odin Jæger

Frykter for fremtiden til norsk film: – Enkelt fortalt er det helt krise

Odd-Magnus Williamsons nye film har tapt millioner av kroner etter at coronapandemien slo inn. Nå krever filmbransjen at regjeringen tar grep.

Oppdatert nå nettopp

For cirka to uker siden kunne VG melde at filmen «Ingenting å le av», der Odd-Magnus Williamson er manusforfatter og spiller hovedrollen, er satt på vent for andre gang etter at seks personer på settet fikk påvist coronasmitte.

LES OGSÅ: Statister kritiske etter coronautbrudd på «Odda»-sett

Ifølge produsenten har ingen andre testet positivt på viruset siden det. Dermed håper de å kunne gjenoppta innspillingen om en drøye uke.

Men det har kostet.

Fikk du med deg denne? I New York vil de knuse corona med dette trikset:

Filmbransjen er normalt sett forsikret gjennom noe som heter avbruddsforsikring, som slår inn dersom en film blir avbrutt over en periode. Problemet er at forsikringen ikke dekker avbrudd som en følge av Covid-19. Dermed er det produksjonsselskapet selv som må dekke alle utgifter.

Produsent for «Ingenting å le av» i Hummelfilm, Gudny Hummelvoll, mener situasjonen er alvorlig.

– Man kan bestemme seg for ikke å lage noe, som gir minst risiko. Men hele bransjen lever jo for at det produseres innhold til publikum. Det vi er redde for, er at ingen tør å sette i gang med å produsere film eller TV, kanskje spesielt spillefilm. Og hvis man ikke produserer noe, har det store ringvirkninger for hele bransjen fra manusforfattere, regissører, filmarbeidere, skuespillere til etterarbeidshus, distributører og kinoer. På lang sikt kan det bety at det ikke blir norskprodusert innhold til publikum, sier hun til VG.

TRØBLETE OPPSTART: I juli ble det kjent at seks personer på «Ingenting å le av»-settet hadde fått påvist corona. Dermed måtte innspillingen av filmen settes på vent – igjen. Foto: Odin Jæger

Innspillingen av «Ingenting å le av» skulle opprinnelig startet i mars, men måtte først utsettes da Norge gikk i «lock down» på grunn av coronautbruddet. Etter endelig å ha kommet i gang i juli, måtte produksjonen altså settes på vent igjen.

– Hvor mye har disse utsettelsene kostet?

– Vi snakker om flere millioner kroner, forteller Hummelvoll.

Tidligere i vår rettet produsentforeningen og andre bransjeaktører en forespørsel til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja om å opprette et slags garantifond, som slår inn dersom filmproduksjoner må avbrytes som en følge av coronapandemien slik vi har sett i flere andre land, deriblant Storbritannia.

les også «Aber Bergen» på skjermen samme uke som produksjonsselskapet er i retten

– Dette spilte vi inn til kulturministeren i slutten av mai allerede. I første omgang jobbet vi for å få krisekompensasjon til innspillingene som ble stoppet i våres, og også de ferdigproduserte filmene som gikk på kino, sier leder av produsentforeningen, Åse Kringstad, til VG.

For:

– Produsenten er den første som går inn med penger og den siste som tar ut igjen i den andre enden av kjeden. Per nå er dette prekært. Man risikerer å gå i gang med et mangemillioners-prosjekt og sitte igjen med alle utgiftene – uten et ferdig produkt i den andre enden som dekker kostnadene. Enkelt fortalt er det helt krise.

BEKYMRET: Leder i produsentforeningen, Åse Kringstad, ber regjeringen ta grep for å redde norsk film i en svært vanskelig tid. Foto: Virke

les også Coronautbrudd på settet til Odd-Magnus Williamsons nye film: – En stor smell for oss

– Hvilke signaler har dere fått fra myndighetene?

– Det eneste vi har hørt så langt, er takk for innspillet og at de skal ta det med seg videre. Jeg tok kontakt med dem igjen i forrige uke og spurte om de vil se på det. Det har jeg ennå ikke fått noe svar på. Men jeg håper de ser alvoret og behovet. Om dette pågår i lang tid fremover kan vi i ytterste konsekvens se en kompetanseflukt fra sektoren, at skuespillere, filmarbeidere, produsenter etc. må prøve å finne seg annet arbeid. Det er kjempesynd når man ser på hvilket nivå norsk film har kommet seg til. Dette er vår store frykt.

SENTRALE: Odd-Magnus Williamson spiller hovedrollen i «Ingenting å le av». Sara Khorami er også med i filmen, mens Petter Næss har regi. Foto: Odin Jæger

– Hva tenker du om at det tar så lang tid og at dere fortsatt ikke har fått en avklaring?

– Når det gjelder denne type tiltak, bør vi få en respons litt før. Det er en krisetid for oss. Jeg forstår at kulturministeren har mange ting på sitt bord nå, men situasjonen krever at de handler raskt. Vi håper de kommer med en løsning og at de ikke venter til statsbudsjettet blir lagt frem.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja bekrefter overfor VG at han har vært i kontakt med produsentforeningen med tanke på en eventuelt støtteordning. Han understreker at norsk film- og serieproduksjon er viktig for regjeringen.

– Pandemien har ikke bare vanskeliggjort, men også stanset mange produksjoner. Derfor ba vi NFI (Norsk filminstitutt, journ.anm.) om å omdisponere 85 millioner kroner, slik de har gjort fra Filmfondet – for å sikre at produksjonene som ble stanset kan starte opp igjen når det er forsvarlig. Så har vi fra regjeringens side stilt opp med kompenserende tiltak, sier han.

LOVER SVAR: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har forståelse for utfordringene knyttet til norsk filmproduksjon under coronapandemien, men forsikrer at regjeringen jobber for at bransjen skal komme seg gjennom krisen. Foto: Frode Hansen

Ifølge Raja vurderes det fortløpende tiltak som kan bidra til å skape ytterlige forutsigbarhet.

– Samtidig må ordninger sees i sammenheng med støtteordninger for andre bransjer. Målet har vært å bringe bransjen gjennom krisen, og det er noe vi fortsatt jobber for, forteller Raja, som lover et snarlig svar på hva som vil være mulig å få til.

– Så lenge smittesituasjonen krever nedstengning eller sterkt redusert kapasitet, vil regjeringen søke å bidra med økonomiske støtteordninger til bransjene som rammes. På detaljnivå hvordan disse ordningene vil se ut over tid vil vi i regjeringen komme tilbake til innen august er omme.

les også Odd-Magnus Williamson om TVNorge-avskjeden: – Jeg var i en skikkelig krise

Gudny Hummelvoll i Hummelfilm forteller at produksjonen av «Ingenting å le av» har en kjernestab på mellom 40 og 50 personer, av og til opp mot 80.

I starten av juli kunne Klassekampen melde at innspillingen av filmen «Krigsseileren», som produseres av Mer Film og som har et budsjett på nærmere 100 millioner kroner, er utsatt til neste vår som en følge av coronaviruset.

Hovedrolleinnehaver i «Ingenting å le av», Odd-Magnus Williamson, er aktuell med mer enn film om dagen. Førstkommende fredag leder han Amanda-prisen, som på sedvanlig vis foregår i Haugesund.

Publisert: 11.08.20 kl. 19:59 Oppdatert: 11.08.20 kl. 20:24

Les også

Fra andre aviser