FOLKEKJÆR: Karl Sundby ble ikonisk i rollen som pikkoloen Åge Nygård i TV-serien «Hotel Cæsar». Lørdag formiddag ble han funnet død hjemme hos seg selv på Sagene i Oslo. Foto: TV2

Karl Sundby (66) er død

Skuespiller Karl Sundby er død 66 år gammel. Han ble funnet død lørdag formiddag, hjemme hos seg selv.

Oppdatert nå nettopp

Dødsårsaken er ennå ikke kjent. VG har vært i kontakt med Sundbys nærmeste familie, som bekrefter dødsfallet, og er innforstått med omtalen. De skriver til VG at de er i dyp sorg.

Karl Sundby var mest kjent som pikkoloen i TV-serien «Hotel Cæsar», som han spilte fra 1998 til 2004. I 2010 gjorde han et comeback.

– 800 episoder! Tenk det, a! Det er mange timer i pikkolouniform, det, sa Sundby selv til VG i fjor høst, i et lengre portrettintervju med den folkekjære skuespilleren.

Det er 16 år siden han spilte rollen, likevel er det denne rollen folk husker best.

– Det var morsomt å være med på. «Hotel Cæsar» var jo noe nytt den gangen da det kom, sa Sundby til VG om rollen som pikkoloen Åge Nygård.

Skuespiller Solfrid Heier jobbet med Sundby de siste årene. Hun sørger over tapet av sin venn og kollega.

– Vi har mistet en stor kunstner. Han kunne alt: Han var skuespiller, tekstforfatter, skrev melodier, kabareter, skuespill og var billedkunstner, sier hun.

– Han jobbet på et høyt gir hele livet. Vi hadde så mye moro sammen, sier Heier videre.

STOR SORG: Karl Sundby mistet samboeren Linda Pedersen i 2018, etter lengre tids kreftsykdom. Her er de avbildet sammen på en filmpremiere i 2016. Foto: Mattis Sandblad

Sørget over tapet av samboeren

I 2018 mistet Sundby sin samboer Linda Pedersen til kreften. Det var et stort tap for ham, fortalte han til VG.

– Jo mer man elsker, jo større blir lidelsen og sorgen. Men så går dagene, og livet fortsetter på et vis. Jeg er langt ifra ferdig med prosessen. Smerten og sorgen er hos meg hele tiden, sa han.

De siste årene drev han Karlsvogna teater, hvor han produserte en rekke populære forestillinger både for barn og voksne.

Se bildene fra Karl Sundbys liv og karriere i bildegalleriet under:

















2000: Høsten 2000 reiste Karl Sundby rundt med forestillingen «Fanden i vold».

– Lett å jobbe med

Sammen med skuespillerkollega Solfrid Heier reiste han rundt med forestillingen «70 er det nye 50». Heier forteller at hun er både overrasket og lei seg over tapet av en kollega hun har kjent og jobbet med i mange år.

– Han var en multikunstner. Vi kjente hverandre helt siden 1980-tallet, da vi møttes på Det Åpne Teatret i Oslo. Det var alltid lett å jobbe sammen med ham, og var en godt utdannet skuespiller. Vi hadde en god fortrolighet, sier hun til VG lørdag kveld.

Sundby var en ekte Oslo-gutt, og bodde på Sagene nesten hele sitt liv.

CÆSAR-STJERNE: Sundby spilte pikkoloen Åge Nygård i den norske TV-serien. Foto: TV2

Til VG fortalte han i høst at han i en alder av 66 år hadde forandret seg mye.

– Før kunne jeg være brautende, ironisk og flåsete. Jeg vet ikke hva det kom av, men det var en stil og en tone jeg hadde. Nå er det mer alvor. Men det er også en tristesse som har kommet over meg. Jeg ser plutselig at jeg har hatt en reise, og at det som ligger foran meg, er en slags avskjed fra det jeg har bygd opp, sa han da.

Publisert: 18.01.20 kl. 19:02 Oppdatert: 18.01.20 kl. 19:18

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser