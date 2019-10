DÅRLIG STEMNING: Jasdeep Singh og Frank Tore Aniksdal ble langt fra bestevenner i «Farmens» sidekonkurranse «Torpet». Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Bråk blant tidligere «Farmen»-profiler: – Jeg var redd han skulle slå ham rett ned

Iskald stemning, sterke beskyldninger og nesten-vold. «Farmens» sidekonkurranse «Torpet» kunne endt i katastrofe. – Jeg følte meg veldig, veldig liten inne i den skogen der, sier én av deltagerne til VG.

De tidligere «Farmen»-profilene Frank Tore Aniksdal (49), Jasdeep Singh (37) og Eunike Hoksrød (41) startet årets sesong i sidekonkurransen «Torpet». De som ryker ut av «Farmen» havner på nettopp «Torpet», og til slutt vinner én av dem en plass i hovedprogrammet.

To og en halv uke inn i produksjonen er det de tre som startet på den lille gården som fortsatt er der, etter at Asad Shehada (29) først trakk seg på grunn av en skade. Onsdag denne uka reiste også Leif Haugo Stavenjord (53) hjem, etter å ha gitt Aniksdal fripass for videre deltagelse.

Samtidig har den dårlige stemningen mellom Aniksdal og Jasdeep Singh tatt seg opp.

– Det er ganske stygt, og ganske sykt at en sånn type retorikk fortsatt er greit å bruke, sier Singh til VG.

Uvennskapet ser på TV ut til å oppstå i det Leif ankommer «Torpet», og straks finner tonen med Aniksdal. Den nyankomne må ut i kamp med en av de etablerte, og de etablerte må selv velge hvem som skal ut i duell. Når Singh nekter, går Aniksdal til verbalt angrep.

«Man må spørre deg ti ganger før du melker. Du er helt ubrukelig. Du er en jævla slabbedask. Den som ikke kan melke en ku og gjør minst, bør gå i kamp. Han skuffer meg voldsomt. Han sitter der med det falske gliset sitt og tror han er Guds gave. Så er han faen så lat, akkurat som sirup. Jeg blir faktisk litt kvalm av å sitte å se på ham. Jeg kan ikke noe for det», sier han til Singh i episoden som ble lagt ut på Sumo onsdag.

Så snur han stolen og setter seg med ryggen til sin meddeltager.

SNUDDE RYGGEN TIL: «Jeg blir faktisk litt kvalm av å sitte å se på ham», sa Frank Tore i onsdagens episode, og snudde ryggen til Jasdeep. Foto: TV 2

Singh sier det var enda verre når kameraene var slått av, og sier det var vanskelig å komme seg unna situasjonene.

– Det foregikk både fysisk og psykisk. Først begynte Frank og Leif å plage meg om nettene ved å dunke i dører og slike ting for å psyke meg ut. Og måten de snakket til meg på ... det er ganske sprøtt at noe sånt kan skje, sier 37-åringen.

VG har vært i kontakt med Leif Haugo Stavenjord, som bekrefter at han og Frank lagde et voldsomt leven på nattestid for å irritere og psyke ut Jasdeep.

Singh ble også voldsomt provosert da Aniksdal tok med seg katten inn i det vesle huset. Singh, som er allergisk mot katter, mener han fikk problemer med pusten, at det gikk på helsa løs og at Frank med det hadde gått til fysisk angrep på ham.

Eunike Hoksrød var ikke en del av bråket, men sier hun ble ganske redd.

– Jeg bodde langt inni skogen med to store mannfolk, der én truet med å banke den andre.

Hun sier Singh ble veldig provosert av det med katten, og at hun fryktet han skulle bli fysisk tilbake.

– Jeg følte meg veldig, veldig liten inne i den skogen der, sier Hoksrød til VG.

– Var du virkelig redd for at de skulle fly på hverandre?

– Ja, absolutt. Derfor snakket jeg med produksjonen og sa at de måtte gjøre noe. De gikk opp i ansiktet på hverandre, det var trusler - og det var ikke noe hyggelig.

VG har gjentatte ganger, via flere telefonnumre registrert på ham, forsøkt å nå Frank Tore Aniksdal for en kommentar, uten å lykkes. Han er også forelagt beskyldningene som rettes mot ham på Facebook. Via presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen, sier Aniksdal at han ikke vil kommentere saken.

Jasdeep Singh, som var med i «Farmen» i 2015 da han kom inn som utfordrer, legger ikke skjul på at situasjonen var svært ubehagelig.

– Det hadde vært veldig skummelt om dette skjedde med noen som ikke er så trygg på seg selv som meg. I sitt hode er Frank en helt, og det er litt skremmende. Å bo der mens han oppfører seg på en måte som går på helsen løs ... sier han, uten å fullføre setningen.

Singh bekrefter at han var på bristepunktet.

– Det var helt uutholdelig, og hadde endt i vold om det hadde pågått lenger. Men da hadde han vunnet, for da ville han jo fått «rett». Jeg var i en situasjon jeg ikke kunne vinne, mener han.

– Hvor nære var det å ende i vold?

– Han drev og pushet meg lenge, lenge etter at kameraene var skrudd av. Eunike så at jeg syntes det ble mer og mer vanskelig når han holdt på sånn. Det var ikke innafor. Og når han har vært drittsekk hele uka, begynte det virkelig å gå på tålmodigheten min.

Hoksrød er også av den oppfatningen at de var ganske nære å ende i vold.

– Den ene kvelden var Jasdeep helt oppe i ansiktet til Frank med pekefingeren og skrek til ham. Frank satt helt rolig, og jeg har egentlig aldri vært redd for at Frank skulle begynne å slåss. Om han hadde fått en knyttneve i ansiktet, tror jeg at han ville sittet rolig med skjegget godt plassert på haka. Jeg er trygg på ham som menneske. Men jeg var redd for at det skulle klikke for Jasdeep, og at han rett og slett skulle slå ham rett ned. Og hva skulle jeg gjort da? Bare løpt? spør hun.

Singh erkjenner at han blir påvirket og såret.

– Heldigvis er jeg et sted i livet der jeg ikke bryr meg om hva sånne mennesker mener og tenker. Dette er voksne mannfolk, og absolutt helt idiotisk.

Til VG sier presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, at kanalen synes det er trist at det ble som det ble denne uka på «Torpet».

– Det var en utrivelig stemning på «Torpet» denne uka. Vi opplevde ikke situasjonen som så alvorlig der og da, men vi har i ettertid forstått at dette var tyngre for Jasdeep enn vi klarte å se. Jasdeep er en raus og vennlig fyr vi var veldig glade for at var med på «Torpet», og vi er lei oss for at han opplevde det på denne måten.

Ifølge Hoksrød var det en hendelse, som ikke ble vist på TV, som gjorde at Frank rett og slett fikk avsmak for sin motstander.

KALDT: Selv om sola sto høyt på himmelen var det lite som minnet om varm stemning mellom Frank og Jasdeep (til venstre). Her sitter han sammen med Eunike Hoksrød og Leif Haugo Stavenjord. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det som gjorde Frank så forbannet som han ble, var at Jasdeep fikk meg til å begynne å gråte en gang. Jeg sa til ham at det var mye som måtte gjøres for å sette i gang en gård på morgenen, og at jeg gjorde den rutinen hver dag - at det hadde vært ok å få hjelp til noen av de tingene. Han svarte at jeg skrøt av alt jeg gjorde og at jeg bare «satt og var nebbete». Jeg var forbannet sliten, og begynte å gråte på trappa. Da Frank så det, skjedde det en forandring mellom de to. Det var noe Frank overhodet ikke tolererte.

41-åringen, som tok seg helt til finalen i «Farmen» i 2017, vil ikke gå så langt som til å kalle scenene som utspilte seg for mobbing.

– Vi er så flinke til å bruke ord som rasisme og mobbing. Men jeg vil ikke kalle det for mobbing, jeg vil si Frank gikk alt for langt i en konkurranse for å få et menneske til å trekke seg. Det handler om taktikk, ikke mobbing.

Hun mener Singh kommer godt ut av situasjonen, og at han ikke var så uskyldig som det framstår på TV.

– Jeg synes han tar på seg en offerrolle som kanskje er litt ufortjent. Han er ganske truende mot Frank ved flere anledninger han og, men det ser det ikke ut til at kommer med på TV. Men jeg kan skjønne ham og, når jeg ber dem snakke sammen er det vanskelig - for da kommer stoltheten fram hos begge.

Jasdeep Singh er ikke enig.

– Eunike spilte spillet. I programmet ser man at hun ber oss skjerpe oss. Det gjorde hun for å virke viktig på TV. Hun kunne tatt et ordentlig standpunkt, sagt nei og vært på min side. Men det var hun ikke, hun var hele tiden med ham. Eunike sier at han og jeg må skjerpe oss, men jeg hadde ikke gjort noe galt. Det er like ille ikke å gjøre noe, sier han

Hoksrød slår tilbake mot påstandene fra «Torpet»-konkurrenten.

– Jeg er ikke utdannet parterapeut og skjønner ikke hvordan jeg skal fikse det! De er to voksne mannfolk og vi er innestengt i en hytte i skogen. Så jeg måtte melde helt pass, sier hun til VG.

