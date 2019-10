TAR FRI: Hertuginne Meghan og prins Harry er slitne etter et voldsomt trykk fra media. Nå tar de seg en pause for å dyrke familielivet. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Prins Harry og hertuginne Meghan Markle tar pause fra offentligheten

Det royale paret vil prioritere familielivet, og tar seg fri i seks uker.

Nå nettopp







Prins Harry (35) og hertuginne Meghan Markle (38) har vært utsatt for et hardt press etter at de giftet seg og ble foreldre. Det skal være årsaken til at paret nå har tatt en drastisk avgjørelse. Flere britiske medier, deriblant CNN og People, melder nemlig at de nå har besluttet å ta seg en seks ukers pause fra sine royale plikter.

Dette for å få mer tid sammen som familie.

Pausen kommer til å pågå fram til slutten av året, og prins Harry og Meghan vil bruke tiden i både USA og Storbritannia, opplyser en kilde i det britiske hoffet til CNN.

Sett denne? Prins Harry nektet å bli med på selfie:

Nyheten kommer i forbindelse med et stort TV-intervju i regi av ITV, som de siste dagene har fått mye oppmerksomhet i britiske medier. I intervjuet, som er gjort i forbindelse med de kongeliges reise i Afrika, snakker Meghan Markle ut om en vanskelig tid som nygift og som mamma.

Samtidig mener hun at britiske medier har publisert den ene kritiske artikkelen etter den andre om paret.

les også Intervju: Slet som mor under voldsomt medietrykk

Mannen som har gjort intervjuet heter Tom Bradby, og er, ifølge Daily Mail, nær venn av prins Harry.

I et klipp fra reisen snakker Meghan om oppdragene hun har måttet ta etter at hun trådte inn i det britiske kongehuset. Blant annet forteller hertuginnen at hun synes det har vært vanskelig å kombinere sin nye rolle som mamma for Archie med de offisielle oppdragene.

VISTE FRAM SØNNEN: Det royale paret ble i mai i år foreldre til lille Archie. Foto: DOMINIC LIPINSKI / POOL

På samme tid har hun måttet takle medienes gjentatte interesse for alt hun gjør.

I dokumentaren får en tårevåt Meghan spørsmål om hvordan presset har påvirket henne psykisk.

– Takk for at du spør. Det er ikke mange mennesker som har spurt om jeg har det ok, men det er en veldig «virkelig» ting jeg går gjennom i kulissene, sier hun i intervjuet.

les også Jennifer Aniston tok verdensrekord fra prins Harry og hertuginne Meghan

Den siste tiden har prins Harry gått hardt ut mot medias omtale av ham og Meghan. Via nettsiden Sussex Official forfattet han nylig også en tekst der det kom tydelig frem at han er bekymret for hvordan omtalen påvirker kona.

Han sammenlignet medieomtalen med den hans mor, prinsesse Diana, ble utsatt for i forkant av den tragiske bilulykken som kostet henne livet i 1997.

– Jeg har sett hva som skjer når noen jeg elsker forvandles til en handelsvare og ikke lenger behandles som et menneske. Jeg mistet min mamma og nå ser jeg at min kone blir offer for de samme mektige kreftene, skrev han.

les også Prins Harry i ny dokumentar: Kamerablits minner om morens død

Mot slutten av Afrika-turneen annonserte Buckingham Palace at prins Harry hadde gått til rettslige skritt mot eierne av The Sun og The Daily Mirror for det som angivelig skulle være telefonhacking. Hertugen beskyldte avisene for ulovlig avlytting av talepostmeldinger.

En talsperson for News Group Newspaper, som blant annet eier The Sun, bekreftet overfor Sky News at de fikk et krav rettet mot seg. De ønsket imidlertid ikke å kommentere saken ytterligere.

Nyheten kom kun få dager etter at paret saksøkte avisen Mail on Sunday for å ha publisert et håndskrevet brev som hertuginnen hadde sendt til faren.

Publisert: 21.10.19 kl. 02:26







Mer om