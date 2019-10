BRUTAL ENDRING: «Farmen»-Terjes kone ble blind da hun var om lag 29 år, men familien Leer har aldri gravd seg ned av den grunn, selv om Åse Line aldri har sett hvordan datteren Andrine (til høyre) ser ut. Til venstre for henne innfelt står eldstedatteren Malene. Førerhundens navn er Hekla.

«Farmen»-Terjes kone Åse Line ble blind - har aldri sett sin yngste datter

NEDRE EGGEDAL (VG) Som 19-åring fikk Åse Line Leer diagnosen Retinitis pigmentosa. Under ti år senere var hun sosialt blind. – Som mamma har jeg mange ganger følt at jeg ikke strekker til, erkjenner hun.

Mandag var det Terje Leers (54) tur til å bli valgt til storbonde i «Farmen», og onsdag velger han første person som må ut i høstens tredje tvekamp - som sendes på TV førstkommende søndag, drøye én uke etter at «Farmen»-innspillingen i Kragerø ble avsluttet.

Nå er Leer hjemme igjen hos kona Åse Line (50), som fikk diagnosen Retinitis pigmentosa, ofte forkortet «RP», som 19-åring. Retinitis pigmentosa er en genetisk øyesykdom som innebærer at cellene på netthinnen dør. Dette fører til gradvis svekket syn og til at man til slutt blir helt blind.

– Bittert

For Åse Line tok prosessen drøye ti år fra hun fikk diagnosen. Som 29-åring, da hun nettopp hadde ønsket parets andre datter Andrine (21) velkommen til verden, var hun sosialt blind.

– Sentersynet mitt ble borte først. Da jeg så på datteren min kunne jeg bare se flekkvis, for eksempel det ene øyet hennes. Jeg måtte flytte blikket for å se munnen, og jeg fikk aldri noe helhetsbilde av fjeset hennes, forteller hun til VG.

Sammen har de også datteren Malene (26).

Ifølge Åse Line tenkte hun ikke der og da så mye over at hun faktisk aldri skulle få se sin egen datter.

– Men i ettertid må jeg jo innrømme at jeg synes det er bittert at jeg ikke kan se barna mine. Bare det å ikke se håndskriften deres og alle aktivitetene de har vært med på, som dans, håndball, fotball og bilcross. Det verste med å være blind er å ikke se barna sine vokse opp og å kunne se hvordan de blir. Jeg ser jo for meg hvordan de er, og jeg har kjent på ansiktene deres, noe jeg ikke gjør på andre enn jentene mine - men man får liksom ikke det rette innblikket. Grimaser, uttrykk, glimt i øyet, alt man går glipp av. Terje har jeg sett som voksen, så det er ikke det samme. Det er mer sårt med ungene, sier hun.

– Det går an å fungere

– Du må ha en sterk personlighet for å takle noe sånt?

– Ja, man må være sterk. For det går ikke en dag uten at man kommer over et praktisk problem, jeg møter alltid på noe. Jeg må bare ha den innstillingen om at jeg må løse det. Jeg får vondt av dem som blir deprimerte og har det vondt fordi de får sånn type diagnose, selv ser jeg nemlig at det finnes løsninger og at det går an å fungere likevel.

Og det er nettopp det: Åse Line har aldri latt seg knekke til tross for at synet har forsvunnet for godt. Selv om 50-åringen har møtt på store utfordringer, klarte hun raskt å akseptere situasjonen.

– Jeg opplever stadig å dulte borti ting, men da blir jeg mest irritert. Da vi gjorde om her, la nytt gulv og endret belysning, begynte jeg å gå på dørkarmene ekstremt mye. Jeg slo meg veldig og kjente jeg at jeg ble skikkelig irritert. Jeg ble ikke så lei meg, men virkelig forbannet. Terje sa at vi burde legge noen tepper her, så da gjorde vi det, sier hun.

– Verst for mamma og pappa

– Hvordan reagerte du da du fikk beskjed om at du én dag kom til å bli blind?

– Jeg husker at det ikke gikk helt opp for meg den dagen jeg fikk diagnosen, der og da var jo synet mitt greit. Det var verst for mamma og pappa, som jeg har fått utrolig mye hjelp og støtte fra - noe jeg også har fått fra andre venner og familiemedlemmer. Jeg ble på en måte den sterke av oss. Men det har vært sårt i perioder, og jeg kunne ha dager der jeg var litt deprimert. Men samtidig har jeg alltid vært positiv av meg.

– Og så er jeg glad for at jeg har sett før, fordi det da er lettere å forestille seg det som blir beskrevet for meg. Litt vanskelig kan det være når vi er på reise på grunn av at det handler om nye ting, men jeg kjenner på følelser, lukter, smaker og lyder. Jeg er så glad for at Terje og jentene ikke synes det er en stor byrde å ha meg hengende i armen rundt omkring, erkjenner hun.

SMILER OG LER: Terje og Åse Line er oftest i godt humør, til tross for sykdommen som gjorde Åse Line blind som 29-åring. Foto: Terje Bringedal

Nå lever Terje og Åse Line sammen med førerhunden Hekla, den tredje førerhunden i rekka. Og omstendighetene til tross: Åse Line ligger ikke på latsiden, og har som blind rukket å hoppe i fallskjerm, samt å delta i både Oslo maraton og Holmenkollstafetten.

– Hva tenker Andrine om at mamma aldri har sett hvordan hun ser ut?

– Hun synes det er trist, det synes begge jentene. Men samtidig har det blitt en vane for dem, siden de har vokst opp sånn. De er flinke til å hjelpe til, og om jeg skulle miste noe på gulvet, så plukker de det opp. I ungdomsårene har de kanskje vært litt lei av at jeg maser om at de må hjelpe meg med ditt og datt.

– Det kan nok være at de har gjort mer enn mange andre barn har gjort. Og det føler de nok litt på selv også, legger Terje til.

– En del av livssituasjonen

Åse Line sier hun mange ganger har tenkt at hun ikke strekker helt til som mor.

– For eksempel at jeg burde oppdaget at ett av barna ser lei seg ut. Det har vel hendt at de kanskje har villet skjule det for meg, og det kan jeg føle på. «Hvorfor har du ikke sagt noe før», liksom. Hadde jeg kunnet se, ville jeg kanskje oppdaget det på kroppsspråket deres. Jeg er veldig åpen selv, og har forsøkt å lære jentene til også å være det slik at jeg kan få vite gjennom ord og berøring. Jeg kunne stilt opp på en helt annen måte som mamma om jeg ikke var blind. Men samtidig har de vært fullt klar over at jeg ikke kan stille opp som andre mødre. Og jeg tror vel ikke de ville hatt en annen mamma heller.

NY «SJEF»: Terje Leer ble denne uka valgt til ny storbonde i «Farmen» av Leif Haugo Stavenjord, som tapte søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Mannen Terje mener det har vært få utfordringer knyttet til det faktum at han har stått på sidelinjen og sett på at kona har fått dårligere og dårligere syn fram til hun til slutt ble helt blind.

– For meg har dette vært en vane. Den største utfordringen har vel vært måten jeg har måttet følge opp barna. Det har blitt mange mil med kjøring. Ellers har det bare blitt en del av livssituasjonen og noe man har akseptert at er sånn. Har man satt unger til verden, får man jaggu sørge for at de blir fulgt opp også, mener han.

– Og så valgte du jo meg etter at jeg fikk diagnosen da, legger Åse Line til med et smil.

Giftet seg for 25 år siden

Paret har vært gift i 25 år, og inne på «Farmen» kom dagen da 54 år gamle Terje kunne ha feiret sølvbryllup med kona - om de ikke var adskilt. Han innrømmer at det var litt vemodig å ikke få være sammen med familien på en sånn dag.

LYKKELIG PAR: Terje og Åse Line giftet seg i 1994, for 25 år siden. Foto: Terje Bringedal

– I tillegg fylte Malene år mens vi spilte inn «Farmen», så jeg begynte å tenke på hvordan de hadde det hjemme. Det er mange som tror at jeg er så hard, men jeg kan bli sentimental - og ble det der inne.

Bryllupet fant sted i 1994, da eldstedatteren Malene var ett år gammel.

– Hvordan bryllupet var? Det var fest til langt på morgenen. Festen var på grendehuset her nede med levende musikk og mye brennevin. Det var en skikkelig bygdefest, forteller paret til VG.

