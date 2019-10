PAR: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise i Oslo i mai. Foto: Frode Hansen, VG

Prinsesse Märtha forsvarer kjærestens bok: – Viktig å bli utfordret

Prinsesse Märtha Louise kaster glans over Shaman Dureks boklansering i Los Angeles denne uken, og går i strupen på dem som kritiserer.

Oppdatert nå nettopp







Mens Shaman Dureks nye bok «Spirit Hacking» har fått tung motbør i Norge – allerede før den foreligger på norsk – reklamerer prinsessen (48) ivrig for produktet. Onsdag postet hun bilde av seg selv på sin kommersielle Instagram-konto, der hun viser frem boken.

Under skriver hun på engelsk at «denne boken er noe for seg selv», og hun oppfordrer alle til selv å lese den for å kunne lære seg «spirit hacking» på eget vis.

«Slutt å være en nikkedukke», skriver hun samtidig som hun roser sjamankjæresten (44):

«Så stolt av den jobben du har gjort, kjæresten min.»

Dagbladet har anmeldt den engelske utgaven og gitt den terningkast 1. «Gal manns tale», skriver avisen. Blant annet skal Verrett skrive i boken at kreft er «selvpåført». I sosiale medier har debatten gått heftig basert på Verretts påstander i den kontroversielle «selvhjelpsboken».

Også på Märthas Instagram strømmer det på med kritiske røster. Prinsessen går ikke av veien for å ta til motmæle – både på kjærestens og egne vegne. Flere av dem som stiller spørsmål ved innholdet i boken, får personlig svar fra Märtha - i all offentlighet.

les også Elisabeth Nordeng om bruddet med prinsesse Märtha: – Har gruet meg til å fortelle

En mann kommenterer under Märthas bilde at han mener Durek Verrett er en sjarlatan, bløffmaker og en løgner. Han får svar fra prinsessen:

«Hvordan vet du det? Har du fulgt med på podcastene hans og hørt hva han har å si, eller dømmer du ut fra halvsannheter i media?»

En kvinne, som melder at hun er stor fan av Märtha, synes sjamanens bok «bare er trist». Hun anbefaler prinsessen å lese en bok med «større integritet».

«Veldig interessant hvordan du kan være så sikker på hvor dårlig denne boken er uten å ha lest den?!» svarer Märtha.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Selv har prinsessen reklamert varmt for kjærestens bok de siste dagene via Instagram, der hun i likhet med Verrett er svært aktiv på Instastory.

Märtha har nå en klar melding til dem som lar seg provosere av det hun holder på med:

«Det er bare å ikke følge meg mer. Og les boken i sammenheng før man dømmer. Takk!», skriver hun.

Märtha, som traff Durek Verrett for første gang på denne tiden i fjor, sier også at alle slett ikke trenger å være enig med ham.

«Han har bare sitt syn som han deler, og som berører oss til å ta nye eller samme ståsted som tidligere. Men viktig å bli utfordret på våre fastlåste meninger, mener jeg. Jeg elsker å utvikle meg og vokse. Og er glad for de som kan utfordre meg til vekst», skriver hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Märtha skriver for øvrig i et svar til en kvinnelig kritiker at hun ikke kjenner seg igjen beskrivelsen av seg selv.

«Hvorfor tror du jeg er en sjaman og ikke ser engler lenger?», lyder det fra prinsessen, som mener kvinnen uttaler seg på en måte som gir inntrykk av å vite mer om prinsessen enn hun selv gjør.

Enkelte kommentarer er støtteerklæringer til prinsessen og kjæresten. Flere skriver at hun er modig. Andre mener at hun er klok.

Unni Lindell reagerer

Forfatter Unni Lindell (62) har også ytret seg under prinsessens post. Hun reagerer på ordlyden i kritikken mot Märtha. Lindell mener at når man går inn på noens Instagram-konto, så er man en slags gjest. At man blir invitert inn og takker ja.

«Ville dere som måker gift ut av dere, gjort det samme om dere satt ved vertens bord og ble servert? Mange av kommentarene vitner om dårlig «bordskikk». Rett og slett», skriver krimdronningen og poster hjerter.

VG har ikke lyktes i å komme i å komme i kontakt med Märtha angående ordvekslingen på hennes Instagram.

– Ingen kommentarer til det, sier prinsessens talskvinne, Carina Scheele Carlsen.

Verretts bok ble lansert på engelsk denne uken og utgis med norsk oversettelse i midten av november.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Også tidligere har Märtha brukt sosiale medier til å forsvare kjæresten. Da hun og Verrett besøkte «Skavlan» i mars i år, reagerte både hun og sjamanen kraftig i etterkant på måten hans uttalelser var klippet og redigert. Da visste ingen at Märtha og Verrett var et par. Først et par måneder senere opplyste prinsessen via Instagram at hun i mai opplyste at de to var kjærester.

Fikk du med deg? Prinsessen la ut fødselsnummeret sitt på Instagram

Det var tidlig i august i år at prinsessen kunngjorde at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, og at hun derfor ikke lenger kunne bruke sin offisielle Instagram-konto @princessmarthalouise til å promotere egne prosjekter.

Märtha har nå nærmere 30.000 følgere på sin nye konto @iam_marthalouise, mens hun på sin offisielle prinsessekonto snart runder 140.000 følgere.

Publisert: 17.10.19 kl. 09:37 Oppdatert: 17.10.19 kl. 10:04







Mer om