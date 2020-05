IKKE FORNØYD: Kylie Jenner liker ikke at Forbes hevder hun har løyet om Kylie Cosmetics verdi. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Kylie Jenner raser mot magasin: – Hva er det jeg våkner opp til?

Kylie Jenner ble i april kåret til verdens yngste dollarmilliardær av finansmagasinet Forbes. Nå trekker magasinet «milliardærtittelen». Det får superstjernen til å se rødt.

– Hva er det jeg våkner opp til? Jeg trodde dette var et anerkjent magasin. Alt jeg ser er en rekke unøyaktige uttalelser og anklager uten bevis. Jeg har aldri bedt om noen tittel eller prøvd å lyve meg inn på listen. Punktum, skriver hun på Twitter.

Forbes skriver at bakgrunnen for Jenners antatte formue er selskapet Kylie Cosmetics, som hun nylig solgte 51 prosent av til skjønnhetsgiganten Coty for over 5,4 milliarder kroner.

Ifølge magasinet avslører nå dokumenter fra salget at selskapet er mye mindre og mindre lønnsomt enn hva man tidligere har antatt.

Forbes hevder videre at selvangivelsene hennes trolig er forfalsket for å skapet et inntrykk av at hun er rikere enn hun er. Det får Jenner til å rase.

– Er dette bevisene deres? Dere bare antok at de var forfalsket? Virkelig, hva er det jeg egentlig leser.

Basert på den nye informasjonen og påvirkningen fra coronapandemien mener nå Forbes Kylie Jenner ikke er en dollarmilliardær, selv om hun satt igjen med rundt 3,4 milliarder kroner etter salget. De estimerer formuen hennes til i underkant av 900 millioner kroner.

– Jeg kan liste opp 100 ting som er mer viktig akkurat nå enn hvor mye penger jeg har, svarer Jenner.

Jenner startet Kylie Cosmeptics i 2015, og allerede det første året hevdet de at selskapet omsatte for rundt tre milliarder kroner, skriver Forbes. Allerede da hevder magasinet de ante ugler i mosen.

Likevel estimerte magasinet Jenner til å være verdt rundt 900 millioner dollar i 2018, etter selv å ha sett tall fra selskapet hennes som mente de omsatte for 330 millioner dollar i 2017.

Men det er her problemene dukker opp ifølge finansmagasinet: Coty mener selskapet kun omsatte for 177 millioner kroner siste 12 månedene før oppkjøpet, og at det var en økning på 40 prosent fra året 2018. Altså langt lavere enn hva Jenner hadde fått magasinet til å tro.

Coty har ikke ønsket å kommentere saken overfor magasinet.

