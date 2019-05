Dialogprest: – Märtha nærmest utsatt for kollektiv mobbekampanje

STAVANGER/OSLO (VG) Biskopen viste til opplysninger om sjamanens virksomhet og holdninger da hun stanset foredraget hans i St. Petri-kirken. Dialogpresten deltar fortsatt i foredraget.

Dialogprest Silje Trym Mathiassen i Stavanger innledet foredraget til prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett på Clarion hotell i Stavanger mandag kveld.

Hun forklarte at de i utgangspunktet skulle ha en dialog om religion og livssyn preget av gjensidig respekt i Kirken. Onsdag ble det klart at biskopen satt ned foten for parets foredrag i St. Petri.

– Jeg mener vi mister noe med dette, sa dialogpresten.

Hun sier at intensjonen bak kirkeopptredenen nærmest har druknet i et hav av kritikk.

– Märtha er nærmest utsatt for en kollektiv mobbekampanje, rundet hun av med.

Etter innledningen gikk dialogpresten av scenen. Mens Märtha snakket om pressens håndtering av saken, fikk hun oppmuntrende klapping fra salen.

– Det jeg vil si til alle i pressen: Dere har et valg for hva dere skriver, sier og gjør. Selv om dere tror det er jobben deres, så har dere et valg. Dere har et valg i hvem dere er, hva dere vil skrive og hva dere vil dele, sa prinsessen.

– Hvis hele livet ditt skulle bli lagt ut i pressen, ville du vært komfortabel med det?

Kjæresteparet har stort sett ytret seg over den sosiale plattformen Instagram eller gjennom Märthas manager mens Durek Verrett har vært i Norge. Lørdag avlyste de en planlagt pressekonferanse i forbindelse med workshopen i København.

De gangene paret har ankommet eller dratt fra arrangementer, har de vært svært ordknappe mot det oppmøtte pressekorpset. Det var også tilfellet da de ankom Clarion hotell mandag.

– Problematisk

Biskop Anne Lise Ådnøy, som stanset foredraget i kirken, har blant annet problematisert praksisen med å ta betalt for helbredelse.

– I kirken kan folk bli bedt for og de kan få støtte og omsorg i tøffe sykdomsperioder, men det er helt i strid med kirken å kreve betaling for denne tjenesten, sa biskop Anne Lise Ådnøy til NRK da det 15. mai ble klart at paret ikke fikk holde foredrag i kirkerommet som planlagt.

– Rammene for arrangementet er ikke endret. Men det er den økende mengden av opplysninger de siste dagene om sjamanens virksomhet og holdninger som har gjort at det har blitt for problematisk at han får slippe til med budskapet sitt i en kirke, sa biskopen.

I en rekke e-poster mellom prinsessens manager Carina Scheele Carlsen og kirken kommer det fram at menighetsrådet satt som krav at dialogprest Silje Trym Mathiassen innledet foredraget og satt det i et religiøst perspektiv.

expand-left arrow-right ÅPENT SINN: Dan Terje Veggeberg tror han var blant de første som kjøpte billett til Märthas foredrag. Han møter til foredraget med et åpent sinn.

– Grunn til å stille spørsmål

Dagen-redaktør, Vebjørn Selbekk, var på plass utenfor Clarion Hotel i Stavanger før workshopen til Märtha Louise og Durek Verrett.

– Det er et spesielt opplegg. Jeg skal følge nøye med på det. Og det tror jeg mange kommer til å gjøre om hva en prest kommer til å si i denne sammenheng, sier Selbekk til VG i forkant av workshopen.

Han er usikker på hvilket opplegg prinsessen og sjamanen kommer til å kjøre på hjemmebane.

– Hva tenker du om at kirken er blandet inn på denne måten? Selv om det ikke er et kirkerom.

– Det er en grunn til å stille spørsmål ved det. Men foreløpig må vi la tvilen komme til gode. Vi vet ikke hva han kommer til å si ennå. Men det at det blir flyttet fra kirke til hotell – det er helt utmerket. Nå får både jeg og mange interesserte se hva dette er for noe i en setting som ikke er i en kirke.

– Biskopen er feig

En av de oppmøtte før mandagens foredrag er akupunktøren Dan Terje Veggeberg. Han har vært til stede under ett av Märthas foredrag tidligere og opplever henne som flink og ekte.

Veggeberg sier at han stiller med et åpen sinn til kveldens arrangement, og synes ikke noe om kritikken som har preget sjamanens norgestur.

– Jeg syns det har vært usaklig. Hun er født prinsesse, men har andre tanker. Det er det flere kongelige som har hatt, blant annet Diana i Storbritannia.

Han syns heller ikke noe om at arrangementet i Stavanger ble flyttet fra St. Petri-kirken.

– Biskopen er feig, mener han, og legger til:

– Jeg kjenner dialogpresten litt. Hun hadde ikke gått god for dette dersom det ikke var ryddig.

– Hva tenker du om dette med evner?

– Evner er noe vi alle har. Noen dyrker de mer enn andre. Dermed får de tilgang på evner ikke alle har.

