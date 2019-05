FRA GLAMOUR TIL JUS: Kim Kardashian har i det stille brukt mye tid og krefter for å kjempe for innsattes rettigheter. Nå bruker hun kvelder og helger på jusstudiene. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

TMZ: Kim Kardashian bidro til 17 løslatelser

Etter at det ble kjent at realitystjernen Kim Kardashian West har bidratt til at 17 fanger i amerikanske fengsler er blitt løslatt, oversvømmes hun av brev fra andre innsatte som håper på hjelp.

Det er TMZ som skriver dette.

De som så langt har fått hjelp er personer som ikke er voldsdømte, men som i all hovedsak er dømt til lange, og i mange tilfeller det som blir karakterisert som urimelige strenge narkotikarelaterte straffer.

Kardashian har aktivt gått inn, støttet og arbeidet for kampanjen «90 days of Freedom» som frontes av advokatene Brittany K. Barnett og MiAngel Cody.

– Kim Kardashian selv mottar hundrevis av brev hver eneste uke. Det samme gjør advokatene. For ikke å snakke om alle henvendelsene som kommer via sosiale medier. Nå kalles Kardashian bare for «The Princess of Prison Reform» innenfor murene, skriver TMZ.

Ifølge nettstedet som først omtalte nyheten om at Karadashian i det stille hadde hjulpet de 17 fangene til frihet, er dette en sak som engasjerer henne svært mye.

– Hver eneste kveld bruker hun tid på å gjennomgå brevene hun får, akkurat som advokatene Barnett og Cody. Ser hun en sak hun føler for, varsler hun teamet som har som oppgave å undersøke enkeltsakene nøyere, skriver TMZ.

– Kim Kardashian bruker virkelig sin kjendisstatus til å kaste lys over denne saken, sier advokaten Brittany K. Barnett ifølge Buzz Feed.

GLAMOUR KIM: Slik stilte Kim Kardashian opp på Met Gala i New York tidligere denne uken. En antrekk som mildest talt vakte oppsikt, Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Det er ingen hemmelighet at dette er en sak som Kim Kardashian, som tjener millioner av kroner på hver eneste instagram-post hun legger ut, brenner for.

Tidligere denne uken skrev Daily Mail at Kardashian vurderer å trappe ned eller avvikle denne svært lukrative virksomheten til fordel arbeidet med en fengselsreform i USA.

I fjor engasjerte hun seg i skjebnen til den livstidsdømte oldemoren Alice Johnson (63). Hun satt inne som en såkalt ikkevoldelig narkoforbryter på det 22. året, og kvalifiserte ikke til prøveløslatelse. West fikk møte president i Det hvite hus, noe som igjen førte til Johnsons fengselsstraff ble omgjort av president Donald Trump

I et intervju med Vogue i april ble det kjent at 38-åringen selv studerer for å bli advokat, og at hun siden juli i fjor har reist til San Francisco for å følge forelesninger. Noe hun forteller om i dette innlegget på hennes instagram-konto fra 15, april i år:

– Dette er ikke noen lettvint jobb for meg. Ingen snarveier, Slik det er nå, bruker jeg tiden på kveldene til lese jus bortreist i helgene for å studere. Dette er en drøm jeg har – og den skal jeg gjennomføre, skriver hun.

