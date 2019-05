GRATULERER MED DAGEN!: Også i Tel Aviv ble det tid til en kjapp 17.mai-feiring før kveldens generalprøve for Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

KEiiNO: Først champagne, så generalprøve

TEL AVIV (VG) Nesten søvnløse, men lettet over avansement til morgendagens Eurovision-finale, måtte KEiiNO-trioen unne seg en aldri så liten champagne-frokost på nasjonaldagen.

– Formen er veldig fin, selv om det ble lite søvn i natt. Men noe må man prioritere når man blir invitert på champagne-frokost på 17.mai. Gratulerer med dagen! sier en bunadskledd Alexandra Rotan da VG treffer henne ved bassengområdet ved residensen til ambassadør Jon Hanssen-Bauer i Tel Aviv.

Til stede, foruten Rotan, Fred Buljo og Tom Hugo i KEiiNO, selvsagt, var også den norske Eurovision-delegasjonen og norsk presse. Det var ingen tvil om at den varme luften bar et strøk av lettelse etter den nervepirrende avstemningen i semifinalen torsdag kveld, ikke minst fordi Tom Hugo sang feil tekst på et tidspunkt.

– Jeg tvilte vel egentlig ikke på om vi gikk videre, men de holdt oss jammen på pinebenken lenge. Jeg innrømmer gjerne at jeg ble utrolig glad da vi ble lest opp, dette betyr så mye for meg og er en drøm som blir oppfylt, sier Alexandra Rotan.

– På pressekonferansen etter semifinalen understreket du nok en gang betydningen av aksept og respekt for hverandre. Har dere følelsen av at dette budskapet har nådd frem?

– Jeg håper det. Det har vært et privilegium å kunne snakke foran 200 millioner mennesker om at uansett hvem du er, hvordan du er eller hvordan du ser ut, så er du like mye verdt som alle andre, sier Rotan.

Hun klyper seg også litt i armen over at hun lørdag deler samme scene som selveste Madonna.

– Det er altså så kult! Jeg kommenterte det til kjæresten min i dag tidlig også - det er ikke alle forunt å dele scene med The Queen of Pop!

Etter en times champagne-frokost lørdag morgen, ble champagnen satt vekk og kursen satt mot Tel Avivs Expo-arena der fredagens generalprøver, inkludert juryprøver som vil telle halvparten av stemmene under lørdagens finale, blir unnagjort.

Prøvene er ikke ferdig før halv ett, natt til lørdag.

– Det er en viktig dag. Juryprøvene er like viktige for oss i dag som de var tidligere i uka, sier Alexandra Rotan.

