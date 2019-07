«IKKE SJOKKERT»: «Jeg er ikke sjokkert, jeg har sett dette bildet hele uken. Dere ville ikke sluttet å bråke om jeg hadde forstørret rumpa mi heller. Jeg kjeder meg, og kan aldri vinne», skriver Chrissy Teigen på Twitter. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chrissy Teigen ut mot rumpehetsen: – Jeg kan aldri vinne

Modell og forfatter Chrissy Teigen slår tilbake mot hetsen på sosiale medier.

Emmaline Hekneby

Nå nettopp







Modell og forfatter Chrissy Teigen (33) var denne uken på ferie med ektemannen John Legend (40) og deres to barn, Luna Simone (3) og Miles Theodore på 14 måneder.

Ifølge People har et bilde fra ferien av Teigen i badedrakt skapt reaksjoner på sosiale medier.

Bildet viser Teigen som står oppreist i en jacuzzi, og holder og kysser sønnen, Miles Theodore. Bak henne sitter mannen og ser mot henne med et underlig blikk.

En person synes bildet var morsomt, og skriver på Twitter: «Når det slår deg at kona di ikke har rumpe».

«Kan aldri vinne»

Teigen, som er kjent for å slå tilbake mot nett-troll, svarer personen med at«vi har vært sammen i 13 år, og han har visst dette siden første gang vi møttes».

Flere brukere av Twitter har gjort narr av tobarnsmoren etter bildet kom ut.

Hun skriver også: «Alle er så vant med rumpebilder og redigerte Instagram-profiler. Jeg har hatt flat rumpe alltid – er dette virkelig nyheter for noen av dere?»

Personen som først gjorde narr av modellen, forsvarte seg med å si: «Vi ler av ansiktsuttrykket hans, det er det som gjør bildet morsomt». Men Teigen deler ikke humoren.

«Jeg er ikke sjokkert, jeg har sett dette bildet hele uken. Dere ville ikke sluttet å bråke om jeg hadde forstørret rumpa mi heller. Jeg kjeder meg, og kan aldri vinne», skriver hun.

POPULÆRT PAR: Modell og forfatter Chrissy Teigen (33) er gift med artist John Legend (40). Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Fikk fødselsdepresjon

People skriver at Teigen har vært åpen om det turbulente forholdet hun har hatt med kroppen sin.

Da hun jobbet som modell skal hun ha gjort det hun kunne for å gå ned i vekt, for å passe inn i en konkret størrelse. Presset hun tidligere har gitt seg selv, har hun jobbet hardt med å slippe tak i, etter hun fikk barn.

I mars skrev Teigen på Twitter at hun ikke har mistet alt hun la på seg etter hun var gravid med sønnen Miles og at det er helt greit. Hun skriver også at hun er på et mye bedre sted i livet nå, enn hun har tidligere vært.

Etter hun fødte datteren Luna, fikk hun fødselsdepresjon. Teigen tvitret også at hun aldri har vært så tynn som hun var på den tiden.

«Jeg tar gjerne denne vekten her, og disse følelsene», skriver hun på Twitter:

I magasinet Good Housekeeping har hun uttalt: «Jeg tror folk glemmer hva en normal kropp er. Jeg er ikke blind. Jeg ser kroppen min, og at formen min har forandret seg. Men, jeg ser med samme øyne at jeg har en nydelig liten gutt, og en liten jente som er fantastisk. Jeg er veldig lykkelig».

Publisert: 12.07.19 kl. 23:14