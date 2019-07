Peg Parnevik om livet i rampelyset: – Det var ikke verdt det

BERGEN (VG) For to år siden slet den svensk-amerikanske artisten med bulimi og depresjoner, og ville nesten gi opp livet i rampelyset. Nå opptrer hun på VG-lista.

Familien til Peg Parnevik (23) har vært i rampelyset siden 2015 etter å ha dokumentert livet sitt gjennom TV-serien «Parneviks» i USA. Samtidig som 23-åringen prøver ut artistdrømmen, driver hun i tillegg en av Sveriges største podkaster «Pillowtalk» sammen med søsteren sin.

Forrige uke tok hun turen til Bergen for å spille på årets siste VG-listeshow.

– Det er første gangen jeg spiller i Norge, forteller Parnevik til VG.

– Var ikke verdt det

Peg Parnevik skapte store overskrifter i Sverige etter at hun sto opp mot kroppspress på sosiale medier. Hun har ved flere anledninger delt ufiltrerte bilder av kroppen sin på Instagram, som hun har fått mye respons på.

– Rampelyset fører med seg både kritikk og hat. Det er kjipt, men det er først i år jeg har klart å håndtere alt dette. Det var mye kritikk en stund.

For to år siden var 23-åringen på turné - samtidig som hun slet med bulimi og depresjoner.

– Jeg elsker artistlivet, men der og da var det ikke verdt det. Hvem vil egentlig være kjent om man sitter igjen med slike følelser? Det var fansen som motiverte meg, forteller hun.

Parnevik har vokst opp store deler av livet sitt i USA, men har de siste årene vært frem og tilbake i Sverige.

– Det var en periode hvor jeg spilte flere konserter, gjorde TV og skrev låter, men ikke var lykkelig. Det er jo da man burde vært lykkelig! Så til slutt kjente jeg ikke meg selv igjen.

Artisten forteller at hun ved flere anledninger bare lå hjemme og gråt.

– Til slutt måtte jeg være litt egoistisk og tenke på meg selv. Derfor måtte jeg komme meg til terapi. Jeg må bare forstå at jeg ikke kan gjøre alt rett. Verden går ikke under på grunn av det.

Den dag i dag har Parnevik et mye bedre forhold til kroppen sin, ifølge henne selv.

I tillegg er 23-åringen sammen med Filip Lamprecht (22), som hun har vært kjæreste med i nesten tre år.

– Kjærligheten går bra. På en måte føles det som vi har vært sammen i én uke, men samtidig føles det som ti år.

– Ha respekt

Fredag 5. juli ble den amerikanske rapperen A$AP Rocky arrestert i Sverige, hvor han ble varetektsfengslet i to uker - mistenkt for mishandling. Varetektsfengslingen har fått så store reaksjoner at flere store artister har bestemt seg for å boikotte Sverige.

I tillegg har over 600.000 signert en underskriftskampanje for å løslate A$AP Rocky.

Det reagerer Parnevik på.

– Man kan ikke gå rundt og slå folk bare fordi man er kjendis. Men jeg kan forstå at når man er en kjent person, så er det ikke gøy å bli forfulgt i flere timer, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

SVENSK-AMERIKANSK: Peg Parnevik (23) har levd store deler av livet sitt i USA, men har de siste årene bodd i Sverige. Foto: Rano Tahseen / VG

Tirsdag meldte ikke-navngitte kilder til nettstedet TMZ at rapperen var varetektsfengslet under «umenneskelige forhold» i Stockholm. Kildene hevdet blant annet at rapperen ikke hadde spist på flere dager, og at vannet var skittent.

– Det er jo dumt at han har sittet inne en stund, men vi har et annet rettsystem i Sverige enn i USA. Det virker nesten som folk sier dette om Sverige for å starte drama. Det er nok feil på begge sider, men alt jeg kan si er: Ha respekt for hverandre.

