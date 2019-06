UT MOT ELLE: Sofie Frøysaa. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Sofie Frøysaa og Carina Elisabeth Carlsen raser mot Elle-bilder

– Jeg føler meg brukt, dette er kynisk og skittent, skriver Frøysaa om hvordan hun selv blir behandlet visuelt av Elle – i en sak om holdninger til egen kropp. Magasinet sier de forstår kritikken.

Komiker og forfatter Sofie Frøysaa postet lørdag kveld et innlegg på Instagram, med et bilde fra en Elle-artikkel hvor hun selv figurerer.

Overskriften i bladet er et sitat: «– Jeg eier kroppen min.»

I innlegget sitt er ikke Frøysaa lenger like sikker på om det er hold i utsagnet.

– Jeg eier tydeligvis ikke kroppen min når Elle synes det er OK å retusjere ansiktet og brystet mitt på denne måten. Oh the fucking irony: HVA er poenget med å lage en sak om kroppspositivisme og selvaksept når retusjeringen åpenbart kommuniserer at jeg ikke er fin nok som jeg er?

Pissing på budskap

Hun mimrer tilbake til oppveksten, hvor hun sier hun fikk tårer i øynene over å innse at hun ikke kom til å få hud av typen hun så i skjønnhetsmagasiner – ulykkelig uvitende om at det ikke var ekte hud hun så i bladene.

Videre tar Frøysaa til orde for merking av retusjert reklame.

– Det avler unødige og potensielt helseskadelige komplekser. Jeg har arr i trynet på grunn av akne i tenårene, strekkmerker på puppene, rynker i pannen, ringer under øynene på grunn av evig mangel på søvn, men hei – det er HELT greit. Og helt naturlig. Jeg føler meg brukt, dette er kynisk og skittent. Ikke lag en sak om et så viktig tema, for så å pisse på hele budskapet mitt.

Ugjenkjennelig

Kroppspositivist Carina Elisabeth Carlsen, som kaller profilen sin «Fet, men fattet» i sosiale medier, er også med i Elle-saken.

I et Instagram-innlegg søndag stiller hun seg bak Frøysaas kritikk.

– I går gjorde Sofie Frøysaa meg oppmerksom på at vi er jo redigert og photoshoppet til det nærmest ugjenkjennelige. Med bakgrunn i hva slags sak det er ment å være, er jo dette en hån, melder Carlsen.

– Jeg sluttet i min tid å lese dameblader fordi de fikk meg til å føle meg ræva. Da jeg stilte opp på dette intervjuet var det med håp om å kunne vise at kropper ser ut på ulike vis, og at det ikke er noen feil måte å ha en kropp på. Elle sier noe helt annet når de retusjerer meg plettfri.

Skylder på lyssetting

VG har vært i kontakt med Elle-redaktør Petra Middelthon, som viser til et innlegg hun har postet som svar til både Frøysaa og Carlsen:

«Kjære Sofie og Carina. Vi synes selvfølgelig at dere er fine som dere er! I ELLE skal ikke virkeligheten manipuleres. Vi skal aldri forminske, forstørre eller forandre figur, former eller ansiktstrekk, og det har vi heller ikke gjort med disse bildene. Men om dere synes uttrykket har blitt for polert, er vi lei oss for det – og vi tar med oss det videre. Det leseren ser skal være virkeligheten. Det er slik at vi bruker dyktige fotografer, som setter sofistikert lys og jobber med bildene etterpå. De jobber først og fremst med kontrast og lys for at det skal bli bra på trykk. Det er alltid en balansegang på når bildet kan bli for polert, og vi ser at vi i denne saken burde brukt et mer naturlig lys, og gjort mindre etterbehandling av dette. Når noen opplever at bilder vi trykker ikke gjenspeiler virkeligheten må vi ta det på alvor og lære av det.»

Robot-look

Frøysaa er ikke imponert av svaret.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare legger seg flate, det er jo helt åpenbart at lys ikke gjør en slankere eller endrer vesentlige trekk i ansiktet. Det er retusj, eller «etterarbeid», slik de kaller det, sier hun til VG.

– Jeg håper de tar kritikken til seg og er villige til å endre kulturen i magasinet. Ingen vil se bilder av folk som plutselig ser ut som roboter. Vi vil ha naturlige folk!

Dobbeltmoralsk

Til VG sier Carlsen at hun ikke synes Elle tar til seg kritikken.

– En slik bildeserie, som jo skal gjenspeile det ekte og bidra til å ta eierskap over egen kropp til tross for at samfunnet motarbeider denne tankegangen, burde aldri ha vært retusjert i utgangspunktet. Jeg synes det er dobbeltmoralsk, og fjerner hele grunnlaget for saken. Det blir veldig «Vær deg selv, men ikke sånn ...».

Forklaringen om lyssetting kjøper Carlsen heller ikke.

– Lyssetting gjør meg ikke glatt i huden og valkefri. Og dersom lyssettingen virkelig var problemet burde de ha tatt nye bilder, slik at vi, som kroppsaktivister som ønsker å vise hvordan en kropp også kan se ut, kan stå der med hevet hode og snakke om kvisearr, strekkmerker og kroppshår.

Når VG gjør Elle-redaktør Petra Middelthon oppmerksom på at Frøysaa og Carlsen ikke er fornøyde med hennes svar i sosiale medier, går redaktøren lenger i sin beklagelse:

– Som jeg skrev til Carina og Sofie beklager vi dette. Vi forstår kritikken og tar den til oss. Vi ser at vi ikke burde gjort noe etterarbeid på bildene i denne saken.

