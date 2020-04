VAREMERKE: Amber Rose er kjent for sin kort-korte platinasveise, her på en prisutdeling for et par år siden. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Amber Rose nesten ikke til å kjenne igjen

Modellen Amber Rose (36) viser frem helt ny look.

Amber Rose har postet bilder og et videoklipp på Instagram der hun har fått lange, lysebrune lokker. Det går ikke upaktet hen. Rose, som har 19,8 millioner følgere, drukner i meldinger fra fans som elsker det de ser.

Skuespilleren og modellen er kjent for sitt nær barberte hode – og det lille håret hun har, er alltid hvitt.

«Hood Bitch look like she from Malibu», skriver Rose selv under bildeserien.

Daily Mail og «Entertainment Tonight» er blant mediene som omtaler 36-åringens stilskifte. Rose, som angivelig bruker blå kontaktlinser til vanlig, har nå mørke øyne:

Amber Rose, kanskje mest kjent som aktivist og eksen til Wiz Khalifa (32) og Kanye West (42), tatoverte nylig sønnenes kallenavn i ansiktet.

Hun har sønnen Sebastian (6) med Wiz Khalifa, og seksåringen går under kallenavnet Bash. I oktober i fjor fikk hun Slash Electric Alexander sammen med kjæresten Alexander Edwards (33). Nå står det Bash og Slash i pannen hennes - like under hårfestet.

De som uttalte seg kritisk om den nye ansiktsdekorasjonen, fikk så hatten passet av Rose.

