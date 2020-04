I NY JOBB: Tommy Steine vil bidra i den store corona-dugnaden. Nå har han blitt ekstrahjelp på matbutikk. Foto: Privat

Tommy Steine har blitt ekstrahjelp på Kiwi

TV-profil og komiker Tommy Steine (50) mistet alle oppdrag. Nå har fått ny jobb i matbutikk.

Steine og sønnen Eirik (22) leverte begge inn en åpen søknad til Kiwi-butikken på Hagan, og nå er de kledd i grønt fra topp til tå.

– Jeg har jo sett at Kiwi der jeg bor har hatt ekstremt mye å gjøre, derfor gikk jeg dit og tilbød mine tjenester, sier Tommy Steine til Romerikes Blad som først omtalte saken etter at Steine delte en oppdatering på sin Facebook-profil.

Steine har jobbet som komiker i 26 år, men etter coronapandemien slo til sto han brått uten inntekt og ble permittert. Alle planlagte oppdrag ble kansellert frem til august.

På Facebook-profilen renner det inn med lovord, og mange takker Steine for innsatsen, og mener han med dette er et godt forbilde.

50-åringen ser nå på ekstravaktjobben i matbutikken som sin del av dugnaden.

– Jeg synes at det er hyggelig at så mange synes dette er positivt, men blir litt ille til mote, for dette er overhodet ikke noe offer for meg. Jeg er en ringevakt på Kiwi og det er ikke mye jeg bidrar med, sier Steine til VG og legger til:

– Synes heller at det er utrolig mange som gir 1000 ganger mer enn meg i denne krisen, og vil heller at fokuset bør være på dem.

Også den lokale Kiwi-sjefen er fornøyd ifølge avisen.

– At vi kan hjelpe andre som er permittert er bra, og det er hjelp for oss. Det er godt med ekstra arbeidskraft i disse dager, sier butikksjef Eivind Michalsen til Romerikes Blad.

I tillegg til ekstrajobben i matbutikk har Steine også meldt seg til tjeneste i våronna for å bidra.

– Jeg er frisk og rask og kan bidra hvis bøndene trenger hjelp med våronna. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer han til avisen.

Publisert: 03.04.20 kl. 13:07 Oppdatert: 03.04.20 kl. 13:27

