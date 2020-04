Det britiske rockeikonet Marianne Faithfull er smittet av koronaviruset. Her på scenen i Bjørnsonhuset i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Marianne Faithfull er smittet av koronaviruset

Den britiske sangeren Marianne Faithfull er innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Nå nettopp

Det er hennes manager som har opplyst at hun ligger på et sykehus i London og behandles for covid-19, og at tilstanden hennes er stabil, sier Republic Media.

73 år gamle Marianne Faithfull var et av ikonene på 60-tallets musikkscene og ble berømt som 17-åring med låten As Tears Go By, skrevet av Mick Jagger og Keith Richards i The Rolling Stones.

Hun har vært både sanger og skuespiller i sin 50 år lange karriere, men har også slitt med rus- og helseproblemer.

les også Marianne Faithfull er glad hun lever

Faithfulls karrière startet da hun som 16-åring gjorde sin versjon av the Rolling Stones' «As Tears Go By» i 1964. Hun har siden den gang samarbeidet med store navn som David Bowie, Roger Waters og Mick Jagger. Sistnevnte hadde hun også et forhold til mellom 1966 og 1970.

Hun har også blant annet spilt Ophelia i «Hamlet» (1969), og i 1971 spilte hun i «The Stronger» med Britt Ekland. I 2007 ble nominert til European Film Award for sine rolle som Maggie i «Irina Plam».

Publisert: 05.04.20 kl. 02:25

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser