DØD: Magikeren Roy Horn (til venstre) var mest kjent for sine oppvisninger med hvite løver og hvite tigere. Foto: Scott McKiernan / AP

Magikeren Roy Horn er død

Den tyske magikeren, best kjent som en den ene halvdelen av duoen Siegried & Roy, er død 75 år gammel som følge av komplikasjoner etter coronaviruset.

Illusjonisten og magikeren Roy Horn døde fredag 75 år gammel. Det melder blant annet CBS.

– Verden har mistet en av de største magikerne, men jeg har mistet min beste venn, sier Siegfried Fishchbacher, den andre halvdelen av duoen, i en uttalelse ifølge CBS.

I april ble det kjent av Horn hadde blitt smittet av coronaviruset.

– Fra øyeblikket vi møttes visste jeg at Roy og jeg sammen kunne forandre verden. Det kunne ikke være noen Siegfried uten Roy, og ingen Roy uten Siegfried. Roy var en kriger hele livet, inkludert de siste dagene, fortsetter Fishchbacher.

MARKERING: Ved duoens stjerne i Las Vegas sin Walk of Stars er det tent lys til ære for den avdøde magikeren. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Overlevde tigerangrep

Et av de mest kjente øyeblikkene på scenen var da Horn nesten ble drept av sin egen tiger. Selv mente han at det ikke var tigerens feil.

– Det var en ulykke, sa han den gang.

Etter hendelsen ble Horn invalidisert, og måtte bruke rullestol i en lengre periode.

Noen måneder senere åpnet Horn seg opp i flere TV-intervjuer hvor han fortalte sin versjon av hendelsen. Han sa at han plutselig følte seg svimmel på scenen og falt om. Tigeren bet deretter tak i nakken hans og dro ham av scenen. Han skal også ha hatt en hjerteinfarkt i løpet av episoden.

Magikeren forteller videre at tigeren Montecore handlet i beste mening.

– Montecore så signalene, og han prøvde å redde meg, sa Horn da.

les også Rus, død og illusjoner: Se dokumentaren om «The Amazing Jonathan»

HVITE TIGERE: Duoen ble verdenskjent for sin bruk av store kattedyr i sine show. Foto: AL BEHRMAN / AP

Las Vegas-stjerner

Den tyske duoen møttes først i 1957, og debuterte på scenen i Las Vegas rundt ti år senere. Der holdt de regelmessige show året rundt, som oftest for fulle tribuner.

De opptrådte hovedsakelig på det ærverdige hotellet «the Mirage».

I følge the Guardian holdt duoen omtrent 5.000 show, for over ti millioner tilskuere og tjent mer enn én milliard dollar mellom årene 1990 og 2001.

Siegfried & Roy var mest kjent for sin bruk av hvite tigere og hvite løver i sine opptredener.

Dyrevernsorganisasjonen PETA forsøkte flere ganger å avslutte oppvisningene med dyrene.

Det har blitt laget flere filmer av duoen, blant annet Siegfried & Roy: The Magic Box og Siegfried & Roy: The Miracle.

Publisert: 09.05.20 kl. 19:01

