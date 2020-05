KUNGEN: Svenske kong Carl Gustaf i Oslo i 2017 i forbindelse med det norske kongeparets 80-årsfeiring. Foto: Frode Hansen, VG

Kong Carl Gustaf kjøpte luksusglis – får pepper

Ikke alle har sansen for svenskekongens bursdagsgave til seg selv – en BMW av det særdeles eksklusive slaget.

Nå nettopp

Kong Carl Gustaf fylte 74 år 30 april. Den skal han ha tilbragt på Stenhammars slott utenfor Flen, der han er i selvvalgt karantene sammen med dronning Silvia (76).

Men om det skortet på feiring som følge av coronakrisen, skal bursdagsbarnet ha bladd opp desto mer for presangen til seg selv.

1,7 millioner svenske kroner skal kongen har betalt for en BMW M8 Competition Coupé.

Nettsiden Bytbil.com var først ute med å melde om bilkjøpet, som også Aftonbladet og flere andre medier siden har kastet seg over. Bilen føyer seg inn i svenskekongens fra før solide samling luksusbiler. Blant annet har han ifølge svenske DAM en Shelby Mustang, en AC Cobra, en Ferrari og en Porsche i sitt eierskap.

(Artikkelen fortsetter under posten)

For en del svensker kommer nyanskaffelsen med en bismak. Kongen for kritikk for å unne seg en så råflott investering i en tid der store deler av landet og verden for øvrig er i dyp krise på grunn av coronaviruset.

Den kjente programlederen Gunnar Rehlin (71) skriver med dårlig skjult sarkasme på Twitter:

«Krise. Bedrifter går konkurs. Folk mister jobben. Hungersnød truer en rekke land. Og kongen kjøper en bil til 1,7 millioner. Et riktig forbilde».

I andre kommentarer på Twitter lyder det:

«Ekkelt som noen leker», «Kung Carl XVI Gustaf fylte 74 år og unnet seg selv en BMW for 1,7 millioner skattekroner», «Helt riktig at han får kritikk», «Takk og lov for at apanasjen går til trengende» og «Det koster å ligge på topp, nytt leketøy».

Ikke bare heves det øyebryn over den høye summen, men kongen må også tåle pepper for ikke å tenke på miljøet – som her:

Hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren sier til Aftonbladet at hun ikke kommenterer kongens private biljøp.

Expressen kunne søndag melde at kongen, dronningen og prinsesse Birgitta søndag tok en kjøretur for å teste det nye gliset, som har en toppfart på over 300 km i timen.

Husker du? Svenskekongen råkjørte i 160 km i timen

En som forsvarer kongen, er Jonas Frycklund, sjefsøkonom i interesseorganisasjonen Svensk Näringsliv. Han mener nemlig at hvis man ser bilkjøpet i en større sammenheng, så er Carl Gustaf med på å sikre arbeidsplasser.

– Etter krisen, hvis man vil at det skal finnes bedrifter og fabrikker som forsyner med varer og tjenester, så er det viktig at vi fortsetter å konsumere, sier han til DAM.

Kongen talte til folket før påske:

Publisert: 04.05.20 kl. 15:23

Les også

Mer om Kongelige Sverige biler Twitter

Fra andre aviser