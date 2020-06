SNART FORELDRE: Mikael Gabriel (30) og Triana Iglesias (38) her avbildet under en TV3-fest. Foto: Helge Mikalsen

Triana Iglesias (38) er gravid

Paradise Hotel-programlederen bekrefter på Instagram at hun venter barn sammen med forloveden Mikael Gabriel (30).

«Fem år med denne fantastiske sjelen ved min side. Gjennom mørke og gjennom lys. Med ham har jeg blitt så velsignet av å gå inn i bevissthet om hva det å elske noen uten grenser føles ut som. Så jeg er overbegeistret for endelig å kunne dele enda en velsignelse: Vi vokser et lite menneske som kommer til å bli med oss på denne livsreisen,» skriver Iglesias til et bilde hvor hun viser frem babymagen og forloveden, den finske rapperen Mikael Gabriel (30).

Triana Iglesias og Mikael Gabriel forlovet seg i 2017. Til VG kunne programlederen i 2019 fortelle at hun er lykkelig forlovet, selv om paret ikke hadde fastlått noen bryllupsplaner. Samtidig åpnet hun seg opp om forholdet til Gabriel:

– Han gjør meg til et sykt mye bedre menneske, han utfordrer meg på utrolig mange områder, og han får meg til å vokse. Han speiler meg på veldig mange områder. Det er hele tiden noe nytt å lære der. Det er hele tiden utvikling, og vi blir bare sterkere og sterkere sammen. Det er veldig viktig i et forhold, og vi er sykt bra for hverandre. Og han er veldig kjekk.

Iglesias har gjort en lang karriere som modell og programleder. Nylig var hun å se i «Farmen kjendis» hvor hun ble hardt skadet da hun falt av en hest.

Publisert: 16.06.20 kl. 20:34 Oppdatert: 16.06.20 kl. 20:51