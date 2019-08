FORFATTER: Bjørn Eidsvåg er kanskje mest kjent for sin musikk, men i høst kan han også titulere seg som forfatter. Foto: MATTIS SANDBLAD

Bjørn Eidsvåg om forfatterlivet: – Skal aldri skrive bok igjen i mitt liv

Dagen etter at han hadde skrevet de siste linjene i sin selvbiografi, dukket Bjørn Eidsvåg (65) opp på Aschehoug sin årlige hagefest.

Flere kjente fjes tok turen til Aschehoug sin hagefest torsdag ettermiddag. Den årlige hagefesten fant sted i Drammensveien 99 - i den røde villaen som tilhører Aschehoug forlaget.

I år er første gangen artist og låtskriver Bjørn Eidsvåg (65) entrer hagefesten.

– Jeg har aldri vært her før. Jeg har hørt om alle skandalene, alt det ville og alt det fæle som kan skje på denne festen. Så jeg har lovet kona mi å oppføre meg fint. Jeg håper ikke jeg blir offer for noen skandaler, men det ser jo veldig hyggelig ut da, sier Eidsvåg til VGs reporter på stedet.

TEGNER: Programleder, journalist og tegner Fredrik Skavlan (t.v.) tegner en del for Aschehoug, og sier at han også gjør det i høst i Atle Antonsens bok. T.h: Skuespiller Thomas Gjertsen.

Manus ferdig i går

Den populære artisten sier han ble ferdig med manuset til sin selvbiografi onsdag kveld, som forlaget skal gi ut denne høsten.

– Prosessen har vært veldig slitsom, veldig krevende og veldig lærerik. Jeg har heldigvis jobbet med teater før jeg gjorde det her, så jeg visste at å få feedback er veldig nyttig for meg.

Eidsvåg påpeker at han først og fremst er en låtskriver.

– Jeg ble helt ferdig med manus i går. Nå kjenner jeg at jeg aldri i mitt liv skal skrive en bok igjen. Nå skal jeg rett til fjells å bare skrive sanger. Det er det jeg kan, sier Eidsvåg.

Han legger til:

– Nei, det er dumt å si aldri. Men det er et signal på akkurat NÅ har jeg fått nok av å være forfatter.

Eidsvåg avslutter med å si at han har planer om å gi ut nye sanger og stoff fremover, og at han skal ut på turné. Han hinter også til at han liker teater, og har mange planer fremover.

