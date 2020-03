HJEMME: Christine Koht hjemme i huset i Tønsberg fredag – med pep-fløyten som skal trene opp lungene. Den må hun bruke fire ganger daglig. Foto: PRIVAT

Livredd Christine Koht ute av sykehus: Takker Norge for dugnaden

Christine Koht (52) er rørt over at hele landet nå gjør en innsats for at mennesker med svak helse ikke skal dø.

Nå nettopp

Etter 15 måneder på sykehus kunne Koht for få uker siden endelig reise hjem til «eventyrhuset» i Tønsberg, hvor hun bor med kona Pernille Rygg (56).

– Jeg er så glad for å være hjemme. De virusene jeg har nå, kan jeg foreløpig takle hjemme, sier hun på telefon til VG.

Det betyr ikke at Koht er frisk. Hun har kronisk lungeinfeksjon og luftveiesbetennelser, og går på store mengder kortison og antibiotika. Immunforsvaret er svært dårlig.

– Tenk, nå har jeg fått sammenhengende juling i halvannet år, og så kommer jeg hjem til corona. Etter bare én uke hjemme! Jeg er livredd for å få corona. For meg betyr det døden, sier Koht, som fikk diagnosen føfekkreft i slimhinnene i november 2018.

les også Christine Koht til VG: – Folk er sultne på sårbarhet

Så engstelig er 52-åringen at hun etter hjemkomsten har blitt testet for coronaviruset to ganger på Tønsberg sykehus. Begge testene viste negativt.

– Men jeg føler meg jo så dårlig og har liksom alle symptomene. Jeg føler at jeg har corona. Likevel må jeg tro på legene når de sier at jeg ikke har fått det. Jeg har personlig stått i døden fire ganger siden jeg fikk kreftdiagnosen, og nå er døden rundt oss alle, sier hun.

Koht har gjennom hele sykdomsreisen innviet omverdenen i prøvelsene. Før jul ble hun utropt til «Arets Navn» i VG – nettopp for sin åpenhet. Nå har det imidlertid vært stille på Facebook en god stund.

Koht har rett og slett ikke turt å informere. Hun synes det ville være leit å fortelle at hun er hjemme, hvis hun like etter skulle bli innlagt igjen.

– Jeg skulle jo ønske at jeg kunne si at alt er topp, men det er det ikke.

TV-kjendisen var nylig gjennom en operasjon i ganen, som slo henne helt ut.

– Et friskt menneske ville vært på bena igjen etter to dager, men jeg ble liggende på Rikshospitalet i to uker med masse greier ut av nesen. Jeg så ut som en maursluker. De slet også med å få vekket meg, så det var litt drama. Men operasjonen var nødvendig med tanke på at lungene mine er så utsatt.

Fakta om Christine Koht (52): Er utdannet lærer. Koht startet karrieren i radiOrakel og begynte i NRK Radio i 1997. Har senere vært programleder for blant annet «Koht vs. J-Diva», «Koht i kommunen» og «Jan Johansen – jakten på den norske mannen». I 2015 fikk hun jobb i TVNorge, hvor hun ledet «Koht og kidsa». Også kjent som standupkomiker, blant annet i «Koht på scenen». Har opp gjennom årene høstet flere priser og nominasjoner. Kan skilte med to Gullruten-statuetter for beste programleder. I tillegg er Koht belønnet med Neshornprisen og Klassekampens kulturpris, samt nominert til Komiprisen flere ganger. Fikk nylig Forbildeprisen fra Se og Hør. Skulle hatt premiere med forestillingen «Bør jeg være bekymret?» i mars i fjor, men måtte avlyse. Vis mer

For Koht betyr det nå alt å holde seg unna corona. Å være på sykehus nå, er for farlig for henne, mener hun. Midt oppe i alt er hun rørt over å se hvordan Norge mobiliserer.

– Hele situasjonen med corona er så sårbar for folk. Jeg er så takknemlig for at hele landet bidrar til denne dugnaden for at vi som er svake skal få leve. Tusen takk, Norge, sier Koht.

Hun forteller om konas reaksjon da hun forleden var inne på tanken om å invitere en venn i huset, som hun var «helt sikker på» ikke hadde corona.

– Da sa Pernille klart fra. Her står hele Norge stille for meg og sånne som meg. Folk og bedrifter går konkurs, og så skal jeg liksom smugle inn en venn og ta den sjansen? Nei, det hadde tatt seg dårlig ut.

les også – Enormt sliten etter ett år som dødssyk

Hennes store redsel nå er å havne på intensiven igjen, i respirator. Siste gang hun var gjennom det, var i september.

– Da ble jeg liggende i 12 dager. Etterpå måtte jeg lære meg å spise på nytt. Fortsatt har jeg store problemer etter alt det førte med seg.

EKTEPAR: Christine Koht og Pernille Rygg giftet seg sommeren 2013 etter å ha vært kjærester i 23 år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Koht hadde håpet å gå litt turer og få frisk luft når hun ble skrevet ut fra Sunnaas Sykehus.

– Jeg har jo ikke sett venner på 15 måneder, så jeg hadde de planene! Men Pernille, mamma og søsteren min er de eneste jeg orker og tør å se nå. Målet mitt var også å få være omsorgsperson for Pernille, som også har vært alvorlig syk. Jeg ville lage middag og sørge for et skinnende rent kjøkken. Men det er Pernille som gjør alt, forteller Koht, som i denne ukens A-magasinet opplyser at hun ikke lenger er på sykehus.

les også Christine Kohts bønn til legen: – Du må redde henne

Koht har mye nervesmerter i kroppen. Førligheten i hendene er svekket, så det er vanskelig å skrive SMS. Egentlig skulle hun fått hjemmehjelp to ganger om dagen, men tilbudet er redusert til én gang om kvelden.

– Da kommer de – med munnbind og plastikkhansker.

Koht berømmer helsevesenet for all omsorg og hjelp hun har fått og fortsatt får. Hun har en egen lege som følger henne fast, og får ikke rost ham nok.

– Jeg kjenner på en overflod av kjærlighet.

FØR: Christine Koht under et intervju med VG i 2016. Foto: Annemor Larsen, VG

52-åringen fryder seg også over å få blomster på døren.

– Og så pusler Pernille rundt meg hele tiden. Folk skulle sett soverommet vårt. Det er virkelig en gøyal affære, ler Koht og forteller:

– Vi hadde 160-seng før, men nå har jeg fått en kongeseng på 120 cm fra NAV. Jeg ligger høyt oppe, mens Pernille ligger inneklemt langt der nede. Vi ser ut som kongen og slaven, sier hun og sender bilde som VG får presentere.

SOVEROMMET: Christine Koht føler seg som en konge i spesialsengen ved siden av konas mye mindre seng. Foto: PRIVAT

Koht er glad for at humøret er så godt som det er. Hun sier det er en evne hun alltid har hatt å kunne se det positive og rørende i små ting. Da får det heller være at anklene er vonde, og at fysioterapien og andre behandlinger er avlyst i disse coronatider.

– Så må jeg også tåle at frisyren ikke blir fikset på før frisørene får jobbe igjen. Kanskje i november? spøker hun.

Koht har lagt på seg 30 kilo og synes det er uvant å se seg selv i alle speilene i «eventyrhuset», som hun kaller hjemmet sitt.

– Aldri i mitt liv hadde jeg trodd at jeg skulle se sånn ut. Men takket være denne kroppen lever jeg fortsatt.

– Jeg er bare kjempeglad for å være hjemme. De som er på sykehus nå, får jo ikke ha besøk. Jeg tenker på de, for det er tungt.

Publisert: 20.03.20 kl. 21:27

Les også

Mer om Christine Koht Coronaviruset

Fra andre aviser