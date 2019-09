KAOS: Ekteskapet mellom Lars Winnerbäck og Agnes Kittelsen ble ikke registrert i Norge, noe som har ført til trøbbel for paret. Foto: Frode Hansen

Lars Winnerbäck om ekteskapet til Agnes Kittelsen: – Jeg står oppført som gift uten datter

Det hersker full forvirring rundt det skandinaviske superparets ekteskap. Nå skal den norske stat ha gitt datteren navnet «Pike Kittelsen».

Musiker Lars Winnerbäck (43) og skuespiller Agnes Kittelsen (39) giftet seg i all hemmelighet i 2016 - i Stockholm. Nå viser det seg imidlertid at ekteskapet aldri ble registrert her i Norge, noe som betyr at de på papiret ikke er gift og at Winnerbäck ikke står oppført som far til deres felles barn.

– Jeg står oppført som gift uten datter, og hun som ugift med datter, sier den svenske artisten i SVT-programmet «Luuk & Hallberg», melder Aftonbladet.

Det var den 7. mars i år at paret fikk en liten datter sammen. I forbindelse med fødselen begynte den norske stat å granske deres ekteskap, hvorpå det viste seg at ekteskapet aldri hadde blitt registrert.

– Hun er ikke gift med meg. Vi fikk et barn sammen i mars, og da ble papirene gått etter i sømmene. Det viste seg at det ikke hadde blitt registrert i Norge at hun har giftet seg. Dermed blir datteren min ikke mitt barn, men hennes. Jeg står som gift uten datter og hun som ugift med datter, forteller Winnerbäck i programmet, som sendes i Sverige mandag kveld.

Den 43 år gamle artisten, som for tiden er aktuell med albumet «Eldtuppen», sier at de har oppsøkt skattemyndighetene flere ganger for å rette opp i misforståelsen og at de har fått beskjed om feilen er rettet opp i , at farskapet er registrert og at datteren har fått sitt navn.

– Men etterpå har vi fått nye brev hele tiden om at det ikke er registrert. Nå har den norske staten gitt datteren vår et navn, for det gjør de etter et halvt år om de ikke får inn noe navn fra oss. Så nå heter hun «Pike Kittelsen».

Fortsatt jobber paret med å få løst situasjonen.

– Til slutt skal min kone få en mann og min datter en far, sier han i intervjuet med «Luuk & Hallberg»

