FRI: Mike «The Situation» Sorrentino slapp torsdag ut fra fengsel etter å ha sonet en åtte måneders lang straff.

«Jersey Shore»-stjerne løslatt fra fengsel

Åtte måneder etter at han ble satt bak lås og slå, er Mike Sorrentino nå en fri mann.

«Jersey Shore»-stjernen Mike «The Situation» Sorrentino (37) ble torsdag sluppet ut fra fengsel etter å ha sonet en åtte måneders lang straff for skatteunndragelse. Det skriver Fox News.

Det var i fjor høst at realitystjernen fikk sin straff i en føderal rettssal i New Jersey. Den gang skrev var det People som kunne melde at Sorrentino var dømt til en fengselsstraff på åtte måneder og to års prøvetid. Han måtte også gjennomføre 500 timers samfunnstjeneste, samt betale 10.000 dollar i bot.

Sett denne? Slik parodierer metal-legenden Ozzy «Jersey Shore»:

Dette i tillegg til de 123.912 dollarene han allerede har måttet tilbakebetale for skattejukset.

Det var i september 2014 at Sorrentino og broren Marc først ble anklaget for skattejuks og for å ha konspirert for å svindle USA, etter at de skal ha unndratt inntekt fra skatt.

les også Slik gikk det med stjernene fra «Jersey Shore»: Fengsel, vold, penger og kjærlighetstrøbbel

I april 2017 ble siktelsen utvidet til å inkludere skatteunndragelse og dokumentforfalskning. Marc ble dømt til to års fengsel for ulovlighetene.

– Vi gleder oss til å endelig avsluttet dette kapittelet i våre liv. Tusen takk til all familie, venner og fans for all mulig kjærlighet og støtte i denne tiden, det har gitt oss så mye, sier Sorrentino i en uttalelse, ifølge Fox News.

HJEM TIL KONA: Sorrentino legger ikke skjul på at han gleder seg tilbake til normalen sammen med kona, Lauren Pesce. Dette bildet ble tatt under MTV Music Awards i fjor. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Nå gleder han seg til å bruke tid sammen med spesielt kona Lauren Pesce.

– Det skal bli bra å fortsette våre liv som mann og kone og ikke minst få jobbe med baby-situasjonen! Vi mener helt ærlig at et comeback alltid er bedre enn det å bli satt tilbake, og vi kan ikke vente med å vise verden vårt comeback, slår han fast.

