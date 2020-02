GIR SEG: Etter ti år som kommentator takker Olav Viksmo-Slettan for seg. Her på sitt kontor i radiobygget tilbake i 2010. Foto: Eivind Griffith Brænde

MGP-kommentator gir seg

Etter ti år i kommentatorbua slutter Olav Viksmo-Slettan som kommentator i Eurovision.

– Jeg har vært så heldig å gjøre denne jobben i mange år, og fant ut at ti var et fint og rundt tall å avrunde på, sier Viksmo-Slettan til NRK.

Ledelsen i Underholdningsavdelingen ønsket derimot å ha han med videre.

– Alt har sin tid. Det er viktig for oss som har vært med noen år, å ta et skritt til siden slik at andre også får sjansen, sier Viksmo-Slettan videre.

Hans første Eurovision fra kommentatorplass var da Norge arrangerte i 2010. Dette trekker han frem som et av høydepunktene i karrieren.

Hans siste Melodi Grand Prix fra bua ble helgens «avstemningstragedie».

– Underfundig og lun humor

MGP-sjefen Stig Karlsen ønsker å takke Olav for innsatsen de siste ti årene.

– Han har vært stemmen som har ledet oss gjennom kanskje den største TV-festen av de alle. Det med en god balanse av respekt for hvert lands bidrag. Samtidig som han med underfundig og lun humor har påpekt de mange obskuritetene og merkverdighetene, som av og til dukker opp i verdens største musikkshow, sier Karlsen til NRK.

Karlsen innrømmer at arvtakeren allerede er bestemt, men ønsker ikke å avsløre hvem det blir.

ARVTAKER PÅ PLASS: MGP-sjefen innrømmer at ny kommentator er bestemt, men ønsker ikke å røpe hvem det er. Foto: Gøran Bohlin

– Det skal vi komme tilbake til i april. Men at det blir noen med ett genuint bankende hjerte for Eurovision kan jeg allerede røpe, fortsetter Karlsen.

Den avtroppende kommentatoren mener arvtageren hans må finne sin egen greie, men er villig til å bistå med hjelp dersom det trengs.

– Hvis det skulle trengs, deler jeg naturligvis alt jeg sitter på. Forresten, jeg har en «advarsel»: Dette kommer til å bli enda kjekkere enn det man hadde forestilt seg! Takk for meg, avslutter Viksmo-Slettan.

Publisert: 20.02.20 kl. 09:59

