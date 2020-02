OVERTALT: Tuva har sagt nei til «Hver gang vi møtes» før, men denne gangen klarte Odd Nordstoga å lokke henne til å si ja. Foto: Espen Solli, TV 2

VG anmelder «Hver gang vi møtes» låt for låt: Tuva Syvertsens dag

Det er Tuva Syvertsen (36) sin dag i «Hver gang vi møtes». Hun forventer reaksjoner etter kveldens program.

Oppdatert nå nettopp

Valkyrien Allstars-stjernen innrømmer det selv: Hun er god til å slenge med leppa. Tuva har tidligere uttalt til både Chris Holsten (26) og Morgan Sulele (28) at hun trodde de var klyser.

Hun hadde gruet seg til kanskje å måtte late som om hun likte tolkningene til artistkollegaene Chris Holsten, Morgan Sulele, Odd Nordstoga, Linnea Dale, Aslag Haugen og Frida Ånnevik.

– Jeg liker ikke å få presanger heller, for jeg er redd for ikke å like dem. Men jeg følte ikke at jeg lot som på TV. Det gikk bedre enn jeg hadde trodd. Faktisk er det gøy å se hvor langt man kan dra en låt uten at noe blir ødelagt, sier hun til VG.

Les også: Rappkjeftet Tuva Syvertsen - nekter å bare koseprate

VGs anmelder Tor Martin Bøe vurderer lørdagens opptredener. Du kan selv gi ditt terningkast til fremføringene under:

Tuva Syvertsen er siste artist ut til å hedres i den niende sesongen av «Hver gang vi møtes». Neste lørdag avsluttes det hele med duetter.

Under kan du lese VGs anmeldelser av alle låtene fra sesongens «Hver gang vi møtes».

Publisert: 22.02.20 kl. 20:13 Oppdatert: 22.02.20 kl. 20:34

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser