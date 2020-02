OVERTALT: Tuva har sagt nei til «Hver gang vi møtes» før, men denne gangen fikk Odd Nordstoga henne til å si ja. Foto: Espen Solli, TV 2

Tuva Syvertsens dag i «Hver gang vi møtes» - se alle terningkastene

VGs anmelder Tor Martin Bøe trillet terningen da Tuva Syvertsen fikk sine låter tolket av artistkollegaene.

Oppdatert nå nettopp

Valkyrien Allstars-stjernen innrømmer det selv: Hun er god til å slenge med leppa. Tuva har tidligere uttalt til både Chris Holsten (26) og Morgan Sulele (28) at hun trodde de var klyser.

Hun hadde gruet seg til kanskje å måtte late som om hun likte tolkningene til artistkollegaene Chris Holsten, Morgan Sulele, Odd Nordstoga, Linnea Dale, Aslag Haugen og Frida Ånnevik.

– Jeg liker ikke å få presanger heller, for jeg er redd for ikke å like dem. Men jeg følte ikke at jeg lot som på TV. Det gikk bedre enn jeg hadde trodd. Faktisk er det gøy å se hvor langt man kan dra en låt uten at noe blir ødelagt, sier hun til VG.

Les også: Rappkjeftet Tuva Syvertsen - nekter å bare koseprate

(Artikkelen fortsetter under terningkastene)

Tuva Syvertsen var siste artist ut til å hedres i den niende sesongen av «Hver gang vi møtes». Neste lørdag avsluttes det hele med duetter.

Under kan du lese VGs anmeldelser av alle låtene denne sesongen.

Publisert: 22.02.20 kl. 20:13 Oppdatert: 22.02.20 kl. 22:05

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser