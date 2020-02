OPERAEN: Ole Paus & Motorpsycho i Operaen 23. februar. Foto: Heiko Junge

Konsertanmeldelse: Ole Paus & Motorpsycho, Operaen – Motor-Ole & Slekta

Olje blandes med vann uten store problemer i operaen en søndag ettermiddag.

Ja, nei, hva skal man si? Ole Paus, Motorpsycho og Dungen-gitarist Reine Fiske er jo i utgangspunktet en høyst interessant idé – «veldig 2020», som en bekjent kommenterte.

Men hvorfor ikke? Både den 73 år gamle visesangeren og det trønderske rockmonsteret får sjansen til å utforske en ny målgruppe, og kanskje de kan lure noe nytt ut av hverandre på veien dit?

Deres felles album «Så nær, så nær» er bra nok til å overbevise selv de av oss som har kjent på en viss tvil i forkant av det hele – utvilsomt med Lou Reed & Metallicas skrekkelige samarbeidsplate «Lulu» i bakhodet.

Her løftes en Paus på sitt mest dylanske av makkere i Allmann Brothers- og Crazy Horse-modus, med subtile langfingere til et slitent norsk sosialdemokrati.

Men er dette først og fremst Ole Paus med sonisk jetpack, eller kan gjengen tyne enda mer ut av et lovende premiss i levende live? Denne konserten – den første av to denne søndagen – blir i så måte en ildprøve for konseptet.

FRA KONSERTEN: «Ole Paus er selvironisk, raus og morsom mellom låtene», skriver VGs anmelder. Foto: Heiko Junge

Settlisten lener seg nødvendigvis tungt mot det ferske albumet. Men det er Motorpsycho og Fiske som pisker i gang operaballet med en herlig, gitarhypnotisk versjon av instrumentalen «Whip That Ghost». Her menes det åpenbart alvor.

Så entrer far selv scenen med «Gud bevare landsbyen min», etterfulgt av småpsykedeliske «Tvillingen». Begge lener seg tungt mot de nevnte Allmann-brødrene, og særlig sistnevnte overbeviser stort: Aldri har Paus vært hippere – eller Motorpsycho mer tilgjengelige.

Oppleves det som et band som står på scenen? Definitivt. Men det låter ikke alltid like optimalt når Bent Sæther &. co. henvises til rollen som komp på sjefens gamle sanger, og verken «Stjerner i rennesteinen» eller «Nå kommer jeg og tar deg» er på nivå med de nyskrevne låtene.

«Vardøger» – en rufsepoetisk midtempo-rocker ikke helt ulik noe deLillos kunne funnet på i et inspirert øyeblikk – er til sammenligning nydelig. På Randy Newman-klingende «Vi overlever alt» fordeler Reine Fiske og Snah gitarhelt-pliktene broderlig, og sistnevnte løfter «Store gutter gråter ikke» med en sublim kassegitar-solo.

«Fest i hovedstaden» står lenge og stamper i de avanserte revyvisenes territorium og tjener stort på en utblåsning mot slutten. På andre side av skalaen utspiller «Helt tilfeldig» og «Blonde beist» seg – akustisk gitar er alt som skal til for å gi disse sylskarpe og bittersøte visene vinger. «Klaus og livet» – ettermiddagens høydepunkt – forener det beste av disse verdenene mesterlig.

Derfra og ut går alt veien. Det skyldes ikke nødvendigvis at låtmaterialet alltid er så sterkt – «Hvitt lys (Dolphins bagatell)» lever i beste fall opp til undertittelen – men snarere at spilleglede og lekenhet tyter ut av hver avkrok i lydbildet. En dronete og eksperimentell «Jeg er ikke redd» utgjør sisteetappens sterkeste enkeltøyeblikl – ikke minst når den sklir over i en impresjonistisk «Mitt lille land».

Ole Paus er selvironisk, raus og morsom mellom låtene. Men han virker aller mest stolt – på grensen til vantro – over hvor fett hans nye band låter.

Det er bare å riste juvelene så hørbart som mulig mot scenen: Bravo.

