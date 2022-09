Aleksander Hetland sier han har «veldig lite lyst» til å prate om sin sivile status i offentligheten.

Aleksander Hetland om å få kjærlighetsspørsmål: − Synes det er litt ubehagelig

«Skal vi danse»-aktuelle Aleksander Hetland (39) beskriver det som «ubehagelig» å hele tiden få spørsmål om kjærlighetslivet. – Det handler ikke bare om meg.

Publisert: Nå nettopp

Å være med på «Skal vi danse» kan bære preg av utfordringer, nerver og spenning.

Men for noen deltagere betyr det også romansespekulasjoner og skriverier om kjærlighetsliv.

En av dem er Aleksander Hetland. Bra tre uker etter premieren har han og dansepartner Helene Spilling blitt konfrontert med romanserykter, blant annet i TV 2.

Selv om Hetland var forsiktig med å dele av kjærlighetslivet da han var med i «Skal vi danse» i 2019, fortalte han blant annet til VG at han var forlovet og gifteklar.

Når VG spør Hetland om han kan prate om sin sivilstatus nå, svarer han:

– Jeg har veldig lite lyst til det faktisk. Jeg synes det er litt kleint å ha headlines på akkurat det, så jeg prøver å unngå det.

«ALLSTAR»: Tre uker har gått siden «Skal vi danse: Allstar» hadde premiere, og Aleksander Hetland og Helene Spilling har allerede blitt konfrontert med romanserykter.

– Hvordan er det å hele tiden få spørsmål om kjærlighetslivet?

– Jeg synes det er litt ubehagelig, men det er jo fordi at jeg ikke har lyst på sånn type oppmerksomhet om du skjønner.

– Jeg er med på «Skal vi danse» for jeg synes det er gøy. Det er en utfordring, og jeg har ikke lyst til å være i de spaltene for å være helt ærlig. Og det handler ikke bare om meg, det handler om andre involverte også, og det synes jeg man skal respektere.

Under kveldens «Skal vi danse: Allstar»-sending er temaet «utfordringen». Tidligere denne uken avslørte han under «Dansebobla» at hans koreografi er inspirert av brudd i kjærlighetslivet.

– Det er en litt moderne dans, danse ut noe følelser og sånn. Jeg tror det kan bli veldig fint. Vi har trent på det hele uken, sier han til VG og legger til hvorfor dansen handler om kjærlighetssorg:

– Det er det sangen handler om, og jeg kan relatere meg til det på forskjellige tidspunkt i mitt liv.

Låten de skal danse til er «Arcade» med Duncan Laurence. VG følger sendingen.

